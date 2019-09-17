Галерея: объявлены номинанты на премию Союза ландшафтных архитекторов

«Нынешний год стал годом центральных площадей. Они сооружались как в рамках программы "Хорошее общественное пространство", приуроченной к столетнему юбилею Эстонской Республики, так и по инициативе самих городов с привлечением местных горожан. Качественная жилая среда, богатая городская жизнь и приятное для прогулок уличное пространство – это больше не пустые слова, а свершенные дела, ставшие реальностью. Особенно радует то, что заслуживающие внимания ландшафтная архитектура и уличное пространство сосредоточены не только в крупных городах. В этом году было представлено очень много проектов, реализованных в небольших городах и поселениях», – охарактеризовала номинантов этого года ландшафтный архитектор Мерле Карро-Калберг.

«Наряду с городскими площадями ничуть не меньшее значение имеют и игровые площадки, мемориальные площади и прочие памятные места. Видно, что города занимаются своим общественным пространством все более последовательно и на основании долгосрочного плана», – добавила Карро-Калберг.

Номинанты Союза ландшафтных архитекторов Эстонии (EMAL) 2019 года:

«Балтийский павильон», единая экспозиция стран Балтии на XV архитектурной биеннале в Венеции в 2016 году – кураторы: Карлис Берзиньш (LV), Юрга Даубарайте (LT), Пятрас Ишора (LT), Она Лозурайтите (LT), Никлавс Паэгле (LV), Дагния Смилга (LV), Йохан Тали (EE), Лайла Зариня (LV) и Йонас Жукаускас (LT).

Центральная площадь Валга – авторы: Джанфранко Франки, Кьяра Тези и Реа Сеппинг.

Эксперимент центральной площади Пайде – архитектор: Эло Кийвет; в сотрудничестве с Калле Комиссаров и Кадри Калласте; при инициативе Майко Кесккюла; руководители проекта: Каспар Таммист и Тийт Канне.

Мемориальная площадь Лидии Койдулы и Вольдемара Яннсена – ландшафтные архитекторы: Терье Онг, Керли Ирбо, Эдгар Кааре; архитектор Тыну Лаанемяэ; скульпторы: Бруно Кадак и Маре Микоф.

Эстонский мемориал жертвам коммунизма – архитекторы: Калле Веллевоог, Яан Тийдеманн; архитектор интерьера Тийу Труус; ландшафтный архитектор Лидия Зарудная; скульптор Кирке Кангро.

Площадь свободы Пярну – архитекторы: Ян Сколимовски, Андрус Марк, Майе Рауд.

Центральная площадь Пыльва – ландшафтный архитектор Кайе Кулдкепп, архитекторы Хелен Ребане и Эгон Метусала.

Детская игровая площадка по адресу Ляэне 11а в Тарту – ландшафтные архитекторы: Мирко Тракс, Карин Бахманн, Уку Марк Пяртель, Кристьян Талисту, Юхан Теппарт.

Лауреаты премии будут названы на торжественной церемонии награждения в сфере архитектуры в пятницу, 6 декабря 2019 года в Тарту в культурном центре Фабрики гребенок (эст. Kammivabrik). На церемонии награждения союз ландшафтных архитекторов также отметит лучшие студенческие работы.