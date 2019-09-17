В поездах Elron будут проводиться научные эксперименты

Фестиваль «Ночь ученых» приведет на маршрут Таллинн-Тарту самые зрелищные эксперименты Научного театра AHHAA. В захватывающих демонстрационных испытаниях смогут принять участие также железнодорожные пассажиры.
«С 23 по 25 сентября в поездах, курсирующих между Таллинном и университетским городом Тарту, можно будет посмотреть на захватывающие научные эксперименты. В поездке можно будет получить не только новые знания, но также испытать себя в интересных экспериментах», – сказал менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг.
«У фестиваля «Ночь ученых» также есть специальное предложение: с 23 по 28 сентября пассажиры поезда смогут приобрести билет в Центр науки AХХAA со скидкой 20% при предъявлении железнодорожного билета».
Посмотреть выступление Научного театра AHHAA можно:
На маршруте Тарту-Таллинн:
- в понедельник, 23 сентября, в экспресс-поезде Тарту-Таллинн, отправление в 12:15;
- во вторник, 24 сентября, в экспресс-поезде Тарту-Таллинн, отправление в 8:38;
- в среду, 25 сентября, в поезде Тарту-Таллинн, отправление в 13:21;
На маршруте Таллинн-Тарту:
- в понедельник, 23 сентября, в экспресс-поезде Таллинн-Тарту, отправление в 15:31;
- во вторник, 24 сентября, в экспресс-поезде Таллинн-Тарту, отправление в 13:05;
- в среду, 25 сентября, в поезде Таллинн-Тарту, отправление в 16:26;
«Темой фестиваля «Ночь ученых» в этом году является «101 эксперимент», – это значит, что все жители Эстонии приглашаются на фестиваль, чтобы испытать хорошие идеи и узнать, работают они или нет. В научном поезде Elron мы проведем для пассажиров захватывающие эксперименты, благодаря которым они смогут узнать кое-что любопытное о самих себе», – сказала главный организатор фестиваля «Ночь ученых» Анна-Лийза Ингвер.
Фестиваль «Ночь ученых» – это крупнейшая в Эстонии и странах Балтии серия мероприятий, популяризирующих науку. Научный фестиваль для всей семьи, проводящийся уже в 14-й раз, в этом году сфокусируется на экспериментах. Фестиваль под лозунгом «Бросьте вызов науке!» популяризирует мышление, основанное на знаниях. Мы не предполагаем и не спорим, а испытываем!