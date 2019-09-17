В поездах Elron будут проводиться научные эксперименты

«С 23 по 25 сентября в поездах, курсирующих между Таллинном и университетским городом Тарту, можно будет посмотреть на захватывающие научные эксперименты. В поездке можно будет получить не только новые знания, но также испытать себя в интересных экспериментах», – сказал менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг.

«У фестиваля «Ночь ученых» также есть специальное предложение: с 23 по 28 сентября пассажиры поезда смогут приобрести билет в Центр науки AХХAA со скидкой 20% при предъявлении железнодорожного билета».

Посмотреть выступление Научного театра AHHAA можно:

На маршруте Тарту-Таллинн:

в понедельник, 23 сентября, в экспресс-поезде Тарту-Таллинн, отправление в 12:15;

во вторник, 24 сентября, в экспресс-поезде Тарту-Таллинн, отправление в 8:38;

в среду, 25 сентября, в поезде Тарту-Таллинн, отправление в 13:21;

На маршруте Таллинн-Тарту:

в понедельник, 23 сентября, в экспресс-поезде Таллинн-Тарту, отправление в 15:31;

во вторник, 24 сентября, в экспресс-поезде Таллинн-Тарту, отправление в 13:05;

в среду, 25 сентября, в поезде Таллинн-Тарту, отправление в 16:26;

«Темой фестиваля «Ночь ученых» в этом году является «101 эксперимент», – это значит, что все жители Эстонии приглашаются на фестиваль, чтобы испытать хорошие идеи и узнать, работают они или нет. В научном поезде Elron мы проведем для пассажиров захватывающие эксперименты, благодаря которым они смогут узнать кое-что любопытное о самих себе», – сказала главный организатор фестиваля «Ночь ученых» Анна-Лийза Ингвер.