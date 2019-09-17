Покоряя Кембридж: белые пятна и дырки на карте

Наша яхта «Адмирал Беллинсгаузен» прекрасно пришвартовалась в Лондоне в Tower Bridge Moorings, откуда можно было наслаждаться видом на Тауэрский мост. Уникальное поселение на реке состояло из старых суденышек, скрепленных между собой, соединенных мостиками и украшенных деревьями, кустами и цветами. Некоторые обитатели живут там круглый год. С точки зрения полярной истории, интересно отметить, что самые известные британские полярные экспедиции стартовали практически отсюда же – с берега напротив, где сейчас построена современная марина с историческим названием St. Katharine Docks Marina.

Но 200 лет назад корабли Беллинсгаузена и Лазарева не посещали Лондон, их оставили в порту Портсмута. Сам Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен специально приехал сюда в карете, чтобы закупить лучшие в то время в мире навигационные приборы. На его судне был астроном, и у нас на борту тоже есть астроном-любитель Юри Иваск, который говорит, что без знания звездного неба 200 лет назад невозможно было бы достичь Антарктиды, да и сейчас с этим никто не справится, если техника подведет. Во время своего посещения Беллинсгаузен ознакомился тогда с такими достопримечательностями, как собор Св. Павла, Вестминстерское аббатство и т.д.

Однако следующий форум нашего похода («200 лет после открытия Антарктиды – различные подходы и походы») мы организовали в Кембридже – известном университетском городе, где есть крупный центр полярных исследований. Все мероприятие помог провести Институт полярных исследований Скотта и работающий там иностранный член Эстонского полярного клуба Роберт Хедлэнд. В том числе первый директор института Фрэнк Дебенхэм организовал первый перевод путевых записок Беллинсгаузена на английский язык. Полярный форум, прошедший 2 сентября, очень отличался от предыдущих, большинство участников составили прибывшие по приглашению эксперты.

Вход в институт был украшен триколором и надписью «Tere tulemast!» С приветственной речью выступил директор института, известный исследователь ледников Джулиан Даудсуэлл, который вспомнил о своем сотрудничестве с эстонскими учеными на Шпицбергене. От эстонской стороны с приветствием и описанием похода выступил представитель Thetis ekspeditsioonid Ханнес Румм. Очень интересно проанализировал похода Джеймса Кука и Ф.Г. фон Беллинсгаузена полярный географ и историк Роберт Хедлэнд, сравнивший морские карты и указавший на то, что одну сторону какого-то острова мог картографировать один, а вторую – другой путешественник.

Научный сотрудник Эстонского морского музея Феликс Горнищефф рассказал подробнее об антарктических экспедициях, полярный историк из Оксфорда Рип Балкли исследовал прежние источники под другим углом и проанализировал, как учитывались и назывались открытые Беллинсгаузеном острова, получая совершенно другие номера. Последним выступил опытный капитан Британской Антарктической Службы Роберт Патерсон, который показал виды, которые могли открываться когда-то перед Беллинсгаузеном, и пояснив, насколько сумасшедше смелыми по тем временам были эти экспедиции.

Форум завершила панельная дискуссия, которую вели я и Роберт Хедлэнд, это оказалось крайне захватывающим, поскольку речь шла об очень профессиональной компании и тем было много. Дискуссия продолжилась в библиотеке, где нам показали произведения, связанные с Беллинсгаузеном, и в музее. Здание института было построено в память о Скотте, оно выделяется своей архитектурой, на фасаде стоит его бюст. При входе в музей бросаются в глаза два купола, на одной из которых изображена карта Арктики, а на другой – Антарктики (там видно имя Беллинсгаузена и его корабли). В настоящем полярном святилище есть и колонны, верх которых украшен пингвинами или белыми медведями. В весьма богатом музее было приятно прочитать текст о том, что первым увидел Антарктиду в 1820 году все-таки Беллинсгаузен. Вечер завершился вечеринкой в Кембриджском саду в гостях у Роберта Хедлэнда.

Концентрация полярных ученых и учреждений в Кембридже выше, чем во многих других странах. К институту относятся библиотека и музей. В том же здании действует секретариат SCAR (The Scientific Committee of Antarctic Research), где координируются международные научные исследования, клуб Арктики и клуб Антарктики, а также издается журнал Polar Record. Помимо них, в городе действует еще семь британских и международных учреждений, связанных с полярной темой, в том числе British Antarctic Survey, организующий экспедиции. Наш форум посетили 48 человек, помимо известных полярников в нем приняла участие внучка знаменитого полярного исследователя сэра Эрнеста Шекклтона Александра Шекклтон.

3 сентября команда корабля имела честь посетить Британское Королевское Географическое Общество, где по заказу Роберта Хедлэнда для нас были выставлены издания, связанные с Беллинсгаузеном. Наше внимание особенно привлекла пустая карта Антарктиды, изъятая из его атласа, по краям которой были дырки от кнопок и которую будто бы использовал Роберт Скотт при планировании своих походов к южному полюсу.

Катрин Савомяги