Фото: полиция расследует вопиющие случаи краж картин в Пыхья-Таллинне

Полиция начала расследование случаев кражи фотокартин с организованной районной управой Пыхья-Таллинна уличной выставки. Всего с выставки, которая прошла возле торгового центра Строоми, было украдено пять фотографий.
Как свидетельствуют записи видеокамер, в период с 29 августа по 1 сентября выставка трижды подвергалась набегам воришек. Причем если первый раз камера запечатлела компанию несовершеннолетних, то два последующих раза действовали взрослые люди.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, выяснением личностей всех этих людей занимается полиция.
«Если в прошлом году все уличные выставки проходили в Каламая и Пельгулинне, то на этот раз мы решили порадовать также жителей Копли и Пельгуранна. К сожалению, пять выставок из десяти подверглись набегам вандалов. Несмотря на это, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы Пыхья-Таллинн стал еще более крисивым и безопасным районом. В сотрудничестве с местной общиной это возможно – в качестве примера можно привести прошедший в минувшую субботу фестиваль КоплиФест», - сказал Ярвелайд.
Старейшина района добавил, что по-прежнему надеется на то, что у совершивших кражу людей проснется совесть. «Еще не поздно выразить раскаяние, связаться со мной и вернуть украденные картины», - заметил он.
Организованные районной управой уличные фотовыставки проводятся в Пыхья-Таллинне уже третий год. Художественный проект начался в мае и продолжился до середины сентября. Выставки проходили под открытым небом, каждую неделю свое творчество представляли новые авторы.
Автором выставки, ставшей объектом рекордного внимания злоумышленников, является Татьяна Мяэотс. Управа Пыхья-Таллинна просит всех, кто владеет какой-либо информацией об этих фотографиях, дать об этом знать.