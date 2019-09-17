Министр культуры Лукас призывает жаловаться в Языковую инспекцию на тех, кто не знает эстонского

«Если вас постоянно обслуживают в каком-либо учреждении без использования эстонского языка, предлагаю говорить на всех языках, кроме эстонского, то доведите это до Языковой инспекции, возможно, Языковую инспекцию придется превратить в языковой департамент, чтобы дать ему больше возможностей для наведения порядка», - сказал министр культуры Тынис Лукас в эфире передачи Reporteritund на Vikerraadio.

«В любом случае мы должны защищать наш язык и следить за тем, кто к нам приезжает, и чтобы все новые иммигранты интегрировались, а если нет, чтобы уезжали из Эстонии», - сказал Лукас.

Недавно министр задался вопросом, приезжают ли иностранцы сюда учиться, и заинтересованы ли в изучении эстонского языка: «Я также смотрю на многие места в центре города, в парке Таммсааре - у меня появляется вопрос, как и у многих людей, эти молодые люди которые, вероятно, не очень интегрированы в эстонскую культуру, - это только те молодые физики-ядерщики, которые учатся в университетах, или сюда приезжают такие иммигранты, которые не готовы изучать эстонский язык, и которых с легкостью принимают на работу всякие "Болты", "Вольты" и другие предприятия, хотя они вообще не говорят по-эстонски, а мы, эстонцы, должны общаться с ними здесь на других языках, чтобы получить нашу еду или почту или заказать такси».