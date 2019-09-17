В Госдуме приветствовали заявление Кальюлайд о намерении Эстонии вести прямой диалог

"Мы всегда выступали за прямой диалог со странами ЕС, включая страны Балтии, которые считаем важными и перспективными политическими партнерами", - сказал Морозов в интервью каналу "Дума ТВ".

Парламентарий отметил, что, если страны Балтии откажутся от давления извне, "которое они постоянно испытывают в своей внешней политике", и будут следовать своим национальным интересам, то это облегчит переговорный процесс с Россией.