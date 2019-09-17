В Госдуме приветствовали заявление Кальюлайд о намерении Эстонии вести прямой диалог

Член комитета Госдумы РФ по международным делам, депутат от фракции ЛДПР Антон Морозов приветсвовал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Таллинн должен говорить с Москвой самостоятельно.
"Мы всегда выступали за прямой диалог со странами ЕС, включая страны Балтии, которые считаем важными и перспективными политическими партнерами", - сказал Морозов в интервью каналу "Дума ТВ".
Парламентарий отметил, что, если страны Балтии откажутся от давления извне, "которое они постоянно испытывают в своей внешней политике", и будут следовать своим национальным интересам, то это облегчит переговорный процесс с Россией.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью ERR, что Таллинн должен говорить с Москвой самостоятельно. По мнению эстонского лидера, ее визит в Россию в апреле и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным усилил в этом смысле позиции страны.