Вт, 17.09.2019
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В Госдуме приветствовали заявление Кальюлайд о намерении Эстонии вести прямой диалог

Российская Госдума. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Член комитета Госдумы РФ по международным делам, депутат от фракции ЛДПР Антон Морозов приветсвовал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Таллинн должен говорить с Москвой самостоятельно.

"Мы всегда выступали за прямой диалог со странами ЕС, включая страны Балтии, которые считаем важными и перспективными политическими партнерами", - сказал Морозов в интервью каналу "Дума ТВ".

Парламентарий отметил, что, если страны Балтии откажутся от давления извне, "которое они постоянно испытывают в своей внешней политике", и будут следовать своим национальным интересам, то это облегчит переговорный процесс с Россией.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью ERR, что Таллинн должен говорить с Москвой самостоятельно. По мнению эстонского лидера, ее визит в Россию в апреле и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным усилил в этом смысле позиции страны.

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