Попытки вырастить коноплю в мустамяэской квартире привели к взрыву газа

В пострадавшей в пятницу при взрыве газа квартире в Мустамяэ, Таллинн, выращивали коноплю, передает Postimees.
По словам руководителя бюро расследований Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, взрыв произошел потому, что в квартире на Акадеэмия-теэ пытались выращивать коноплю.
«Грязь при производстве веществ - обычное дело. Попытки вырастить коноплю вызвали пожары, теперь - взрыв», - написал Тамбре в Twitter.
Взрыв прогремел в пятницу вечером в одной из квартир многоквартирного дома по адресу Акадеэмия-теэ, 34, в Центр тревоги о произошедшем сообщили в 19.53.
В квартире взорвался газовый баллон, взрывом выбило окна кухни, помещение получило и другие повреждения. Люди не пострадали.
Räpasus ainete tootmisel on tavaline. Proovides kanepit kasvatada on põhjustatud tulekahjusid, nüüd põhjustati plahvatus. https://t.co/Qote44aUA8 Ära luba ennast ja lähedasi ohustada. Teata narkomüügist ja ainete tootmise kahtlusest. #KRB #politsei pic.twitter.com/KuAQm03KZv— Urmet Tambre (@UrmetTambre) 17 сентября 2019 г.