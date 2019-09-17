Вт, 17.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Попытки вырастить коноплю в мустамяэской квартире привели к взрыву газа

Попытки вырастить коноплю в мустамяэской квартире привели к взрыву газа

Полиция обнаружила в пережившей взрыв квартире коноплю.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В пострадавшей в пятницу при взрыве газа квартире в Мустамяэ, Таллинн, выращивали коноплю, передает Postimees.

 По словам руководителя бюро расследований Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, взрыв произошел потому, что в квартире на Акадеэмия-теэ пытались выращивать коноплю.

«Грязь при производстве веществ - обычное дело. Попытки вырастить коноплю вызвали пожары, теперь - взрыв», - написал Тамбре в Twitter.

Полиция обнаружила в пережившей взрыв квартире коноплю.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Взрыв прогремел в пятницу вечером в одной из квартир многоквартирного дома по адресу Акадеэмия-теэ, 34, в Центр тревоги о произошедшем сообщили в 19.53.

В квартире взорвался газовый баллон, взрывом выбило окна кухни, помещение получило и другие повреждения. Люди не пострадали.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ