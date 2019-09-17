Хедлайнеры фестиваля Station Narva выступят между каналами и лодочными гаражами “Нарвской Венеции”

“Там есть жизнь”

Начнется фестиваль в четверг со спектакля “Разлом” в театрльном центре Vaba Lava. Это документальная постановка о том, как на нарвитянах сказалось появление границы между Нарвой и Ивангородом. Создатели спектакля специально просили жителей города поделиться своими историями и записывали их.

Основные музыкальные события фестиваля состоятся именно в Vaba Lava, но организаторы не забросили Кренгольм. Здесь зрители, которые предварительно зарегистрируются на сайте фестиваля, смогут посмотреть световое шоу. Проводники поведут их по тропе на территории мануфактуры, где в разных местах будут показаны световые инсталляции.

“Люди очень часто воспринимают заброшенные здания как мертвые и неизменные. Но там есть жизнь”, - объяснила основную мысль инсталляции ее соавтор, нарвитянка и выпускница художественной академии Вера Гончугова.

По словам Ивана Сергеева, главного архитектора Нарвы и одного из организаторов фестиваля, был проведен международный художественный конкурс, чтобы найти команду, которая устроит световое шоу. И победили в конкурсе нарвитяне.

Организаторы фестиваля Station Narva рассказали, что ждет его посетителей и остальных нарвитян в ближайшие выходные. ФОТО: Николай Андреев

В Нарве выступит Александр Сокуров

В пятницу в рамках фестиваля в еще недостроенном мультимедиа-центре Objekt на углу улиц Линда и Кереса пройдет “Рынок продюсеров”. Это конференция, посвященная роли продюсера, а также влиянию технологических новшеств на творческий сектор. Среди выступающих - классик современного русского кино Александр Сокуров.

“Я безумно счастлива, что удалось договориться с Александром Сокуровым”, - сказала Яна Павленкова, руководитель центра Objekt.

Завершится пятница обсуждением Bazar, где участники постараются выяснить, кто в ответе за Нарву. Во всяком случае, так обозначена тема дискуссии.

В театре, в арт-клубе и в садоводстве

Двухдневная музыкальная программа фестиваля Station Narva включает в себя около 20 артистов, которые будут выступать в двух залах Vaba Lava, в арт-клубе Ro-Ro, нарвском замке, центре свободного творчества на ул. Вабадусе, 20 и даже в садоводстве в районе Кулгу.

Среди выступающих легенда джангл-панка Asian Dub Foundation, техно-соул дуэт из Исландии GusGus, новатор «эфирного рейва» непальского происхождения Aïsha Devi из Швейцарии, эстонский рэпер nublu. В компании с ними - нарвские AveNova и “Абсолют-2”.

Кстати, на некоторых площадках перед выступлениями звезд возможность выступить получат и молодые нарвские музыканты, что станет для них уникальной возможностью.

На различных площадках города кроме музыкальных выступлений пройдут также мастер-класс по регби от военных НАТО, Кренгольмский забег, для гостей города устроят типичный нарвский завтрак, а молодые любители поэзии будут читать стихи классиков прямо в торговом центре Astri. Многие мероприятия будут для зрителей бесплатными, но на часть из них нужно заранее зарегистрироваться.

Подробную программу и анкету для регистрации можно найти на сайте фестиваля.