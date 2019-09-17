Хедлайнеры фестиваля Station Narva выступят между каналами и лодочными гаражами “Нарвской Венеции”

Международный фестиваль музыки и современной городской культуры Station Narva начнется вечером в четверг и продлится до субботы. Основные музыкальные события на этот раз будут сосредоточены не на Кренгольме, как год назад, а в театральном центре Vaba Lava. Но для горожан и гостей Нарвы приготовлены и неожиданные площадки. Так одни из хедлайнеров фестиваля - лондонская группа Asian Dub Fundation - выступят прямо в районе Кулгу, между каналами, лодочными гаражами и дачными участками.
“Там есть жизнь”
Начнется фестиваль в четверг со спектакля “Разлом” в театрльном центре Vaba Lava. Это документальная постановка о том, как на нарвитянах сказалось появление границы между Нарвой и Ивангородом. Создатели спектакля специально просили жителей города поделиться своими историями и записывали их.
Основные музыкальные события фестиваля состоятся именно в Vaba Lava, но организаторы не забросили Кренгольм. Здесь зрители, которые предварительно зарегистрируются на сайте фестиваля, смогут посмотреть световое шоу. Проводники поведут их по тропе на территории мануфактуры, где в разных местах будут показаны световые инсталляции.
“Люди очень часто воспринимают заброшенные здания как мертвые и неизменные. Но там есть жизнь”, - объяснила основную мысль инсталляции ее соавтор, нарвитянка и выпускница художественной академии Вера Гончугова.
По словам Ивана Сергеева, главного архитектора Нарвы и одного из организаторов фестиваля, был проведен международный художественный конкурс, чтобы найти команду, которая устроит световое шоу. И победили в конкурсе нарвитяне.
В Нарве выступит Александр Сокуров
В пятницу в рамках фестиваля в еще недостроенном мультимедиа-центре Objekt на углу улиц Линда и Кереса пройдет “Рынок продюсеров”. Это конференция, посвященная роли продюсера, а также влиянию технологических новшеств на творческий сектор. Среди выступающих - классик современного русского кино Александр Сокуров.
“Я безумно счастлива, что удалось договориться с Александром Сокуровым”, - сказала Яна Павленкова, руководитель центра Objekt.
Завершится пятница обсуждением Bazar, где участники постараются выяснить, кто в ответе за Нарву. Во всяком случае, так обозначена тема дискуссии.
В театре, в арт-клубе и в садоводстве
Двухдневная музыкальная программа фестиваля Station Narva включает в себя около 20 артистов, которые будут выступать в двух залах Vaba Lava, в арт-клубе Ro-Ro, нарвском замке, центре свободного творчества на ул. Вабадусе, 20 и даже в садоводстве в районе Кулгу.
Среди выступающих легенда джангл-панка Asian Dub Foundation, техно-соул дуэт из Исландии GusGus, новатор «эфирного рейва» непальского происхождения Aïsha Devi из Швейцарии, эстонский рэпер nublu. В компании с ними - нарвские AveNova и “Абсолют-2”.
Кстати, на некоторых площадках перед выступлениями звезд возможность выступить получат и молодые нарвские музыканты, что станет для них уникальной возможностью.
На различных площадках города кроме музыкальных выступлений пройдут также мастер-класс по регби от военных НАТО, Кренгольмский забег, для гостей города устроят типичный нарвский завтрак, а молодые любители поэзии будут читать стихи классиков прямо в торговом центре Astri. Многие мероприятия будут для зрителей бесплатными, но на часть из них нужно заранее зарегистрироваться.
Подробную программу и анкету для регистрации можно найти на сайте фестиваля.
Чтобы гости могли посетить больше мероприятий, между клубом Ro-Ro, Кренгольмом и театральным центром Vaba Lava будет курсировать специальный автобус.