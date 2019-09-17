Верховный суд Британии решает, не солгал ли Борис Джонсон королеве

То, что честность британского премьера и его взаимоотношения с королевой стали предметом судебного процесса - это сам по себе уникальный случай, иллюстрирующий глубину политического кризиса в Британии.

Если же решение судей еще и окажется не в пользу Бориса Джонсона, это может иметь непредсказуемые последствия и для его карьеры, и для хода событий вокруг Брекзита.

Ниже - короткое разъяснение-напоминание, что за дело начала рассматривать коллегия из 11 судей Верховного суда.

О чем речь?

В конце августа премьер-министр Джонсон обратился к королеве с просьбой приостановить работу парламента - объявить пророгацию - со второй недели сентября до 14 октября.

Формально пророгация была решением королевы, но это именно формальность: монарх в Британии по традиции автоматически выполняет рекомендации премьера.

Пророгация - это обычная процедура подготовки новой законодательной программы правительства, и Джонсон заявил, что и в этом случае его мотивы именно таковы: он только что стал премьером, набрал новый состав кабинета, и должен выступить с своим планом действий во внутренней политике.

Однако оппоненты Джонсона в парламенте и вне его заявили, что премьер говорит неправду, и на самом деле пророгация - это попытка не дать парламенту помешать курсу Джонсона на жесткий разрыв с ЕС 31 октября.

На прошлой неделе были объявлены судебные решения по двум искам о законности пророгации, которые подали противники Джонсона. Шотландский Сессионный суд решил, что мотивы Джонсона были незаконны, а Высокий суд в Лондоне постановил, что это политический, а не юридический вопрос, и он не подлежит рассмотрению в суде.

Оба решения были обжалованы, и Верховный суд объединил две апелляции в одно дело.

Когда будет результат?

Слушания по плану продлятся три дня.

После этого судейская коллегия объявит дату оглашения своего вердикта.

Поскольку дело срочное (пророгация уже началась), то предполагается, что вердикт будет объявлен очень скоро.

Какие будут последствия?

Если суд признает пророгацию законной, то перерыв, начавшийся в прошлый вторник, просто продолжится, и парламент снова соберется только 14 октября, чтобы прежде всего послушать и затем обсудить "Речь королевы" - изложение королевой Елизаветой Второй новой программы правительства.

Если пророгация будет объявлена незаконной, то предполагается, что члены Палаты общин и лорды будут вызваны с вынужденных каникул обратно. Депутаты от оппозиционных партий уже заявляли, что в случае положительного для них решения суда парламент должен незамедлительно собраться снова и продолжить обсуждение проблемы Брекзита.

Правда, что именно обсуждать, сейчас не очень понятно: в ту единственную рабочую неделю, что Джонсон оставил парламенту между каникулами и пророгацией, 3-6 сентября, члены Палаты общин и Палаты лордов успели сделать то главное, что собирались сделать: приняли закон, запрещающий премьер-министру выводить страну из ЕС без соглашения.

Как это отразится на Джонсоне?

Ситуация беспрецедентная, поэтому можно только предполагать.

Если суд признает пророгацию незаконной, это, конечно, станет сильным политическим ударом по Джонсону.

"В любом случае, давление на Джонсона с целью отправить его в отставку будет огромным", - считает корреспондент Би-би-си повопросам внутренней британской политики Доминик Касциани.

Бывший генеральный прокурор, депутат от Консервативной партии и оппонент Джонсона Доминик Грив ранее сказал, что если суд согласится, что премьер обманул королеву относительно мотивов пророгации, то дальнейшее пребывание Джонсона на посту премьера станет "немыслимым".

Что такое Верховный суд Британии?

Верховный суд Соединенного королевства - это особая судебная инстанция, которая в других странах часто называется "конституционный суд".

Верховный суд рассматривает дела, которые связаны с толкованием и применением законов.

Он не может отменять или править законы, но может давать и дает соответствующие рекомендации парламенту.