Вт, 17.09.2019
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Этот налог теперь можно уплачивать при помощи э-счета

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Anna Maloverjan / PantherMedia / Anna Maloverjan

К 1 октября следует уплатить земельный налог, и в среде самообслуживания Налогово-таможенного департамента появилась возможность заказать электронный счет, передает Rus.ERR.

Э-счет можно заказать в интернет-банке, по адресу arved.ee и на сайте департамента. Для заказа необходимо использовать номер ссылки cчета предоплаты.

По словам руководителя отдела налогов Эвелин Лийвамяги, новая услуга позволит клиентам выполнять свою обязанность по уплате земельного налога удобно, бесконтактно и своевременно.

Заказ э-счета будет действителен и в случае последующих платежей.

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