Этот налог теперь можно уплачивать при помощи э-счета

К 1 октября следует уплатить земельный налог, и в среде самообслуживания Налогово-таможенного департамента появилась возможность заказать электронный счет, передает Rus.ERR.
Э-счет можно заказать в интернет-банке, по адресу arved.ee и на сайте департамента. Для заказа необходимо использовать номер ссылки cчета предоплаты.
По словам руководителя отдела налогов Эвелин Лийвамяги, новая услуга позволит клиентам выполнять свою обязанность по уплате земельного налога удобно, бесконтактно и своевременно.
Заказ э-счета будет действителен и в случае последующих платежей.