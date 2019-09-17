Видео: водитель подверг опасности школьников и встречные автомобили

В пятницу утром читатель прислал в редакцию Tartu Postimees запись с автомобильной камеры, сделанную около гимназии Юленурме, на которой видно, что один из водителей решил поддать газу около пешеходного перехода, чтобы промчаться мимо автомобилей, которых становилось все больше. Из-за опасного маневра водителю одному из встречных автомобилей пришлось свернуть к обочине, чтобы избежать столкновения.
«Так можно или это разрешено только некоторым? Дети идут в школу, и все машины ждут своей очереди, но некоторые все-таки спешат», - задал возмущенный читатель риторический вопрос.