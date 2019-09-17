США и Беларусь впервые за 11 лет обменяются послами. Почему это важно?

В Вашингтоне приняли решение о восстановлении диппредставительства с Беларусью на уровне послов, сообщил на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл.

"Мы считаем, что сегодня исторический момент в белорусско-американских отношениях. Я рад принять участие в объявлении готовности к обмену послами как следующего шага в нормализации наших отношений", - сказал Хейл.

Официальный Минск несколькими месяцами ранее заявлял о готовности положительно решить вопрос о статусе дипломатического представительства, но Вашингтон отвечал, что для решения необходимо время.

Дэвид Хэйл, прилетевший в Минск 17 сентября, сообщил, что время пришло.

"Мы согласны с вами, что это положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали. Также отмечаем то видение, которые вы приняли на вооружение, - большего разнообразия как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути", - цитируют заместителя госсекретаря США официальные белорусские СМИ.

Точная дата прибытия в Минск американского посла пока неизвестна. Кандидат на эту должность должен пройти утверждение в американском Сенате.

Дэвид Хэйл заявил, что США восстанавливают полноценные отношения с Беларусью не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь в целях того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере.

"А также потому, что нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси", - отметил Дэвид Хэйл.

Почему послов долго не было и как это мешало рядовым белорусам

США признали Беларусь в качестве независимого государства 25 декабря 1991 года - вторыми после Украины. И уже через три дня страны официально установили дипотношения.

С начала 2000-х отношения ухудшились - Штаты заподозрили Лукашенко в отмывании денег Саддама Хусейна и подавлении местных ростков демократии. В начале октября 2004 года против Лукашенко и возглавляемой им страны США ввели санкции за подавление демократических свобод, приняв "Акт о демократии в Беларуси" с длинным перечнем требований к действующиему белорусскому президенту. Одно из требований касалось исчезновений политических оппонентов Лукашенко, сведения о судьбе которых до сих пор не обнародованы.

Официальный Минск предъявленные Вашингтоном требования игнорировал - разве что на уровне пропагандистских кампаний обозначая проблему ухудшения отношений с США.