Спасатели проведут пикет у Дома Стенбока

Эстонский профсоюз работников спасательных служб (EPTAÜ) организует пикет перед домом Стенбока в четверг, чтобы поддержать повышение зарплаты спасателей, передает Postimees.
«Цель пикета состоит в том чтобы привлечь внимание правительства и Рийгикогу к по-прежнему сложной ситуации спасателей, быстрый рост средней заработной платы в сочетании с негативным прогнозом относительно зарплат для государственных служащих практически свел на нет положительные эффекты беспрецедентного повышения заработной платы в 2019 году», - объясняет профсоюз.
«Сегодня мы снова находимся в положении, когда чрезвычайно сложно заполнить освободившиеся из-за низкой заработной платы должности, что в сочетании с сокращением бюджета со стороны Спасательного департамента отрицательно сказывается на безопасности населения. Но с чувства безопасности людей начинается безопасность всей Эстонии!» - пишет руководство профсоюза.