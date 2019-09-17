Спасатели проведут пикет у Дома Стенбока

«Цель пикета состоит в том чтобы привлечь внимание правительства и Рийгикогу к по-прежнему сложной ситуации спасателей, быстрый рост средней заработной платы в сочетании с негативным прогнозом относительно зарплат для государственных служащих практически свел на нет положительные эффекты беспрецедентного повышения заработной платы в 2019 году», - объясняет профсоюз.