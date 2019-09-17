Вт, 17.09.2019
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Спасатели проведут пикет у Дома Стенбока

Машина спасателей. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Эстонский профсоюз работников спасательных служб (EPTAÜ) организует пикет перед домом Стенбока в четверг, чтобы поддержать повышение зарплаты спасателей, передает Postimees.

«Цель пикета состоит в том чтобы привлечь внимание правительства и Рийгикогу к по-прежнему сложной ситуации спасателей, быстрый рост средней заработной платы в сочетании с негативным прогнозом относительно зарплат для государственных служащих практически свел на нет положительные эффекты беспрецедентного повышения заработной платы в 2019 году», - объясняет профсоюз.

«Сегодня мы снова находимся в положении, когда чрезвычайно сложно заполнить освободившиеся из-за низкой заработной платы должности, что в сочетании с сокращением бюджета со стороны Спасательного департамента отрицательно сказывается на безопасности населения. Но с чувства безопасности людей начинается безопасность всей Эстонии!» - пишет руководство профсоюза.

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