Ср, 18.09.2019
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  • Мэр Маарду: скоро нам придется отчислять из школ украинских нелегалов

Мэр Маарду: скоро нам придется отчислять из школ украинских нелегалов

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Рост трудовых мигрантов с Украины, по словам главы МВД Марта Хельме, признан проблемой. А что делать городу Маарду, ставшему одной из самых притягательных точек для новых поселенцев?

Тему прокомментировал в студии мэр Маарду Владимир Архипов

Фрагмент беседы:

– Вы обмолвились, что в Маарду массово селятся украинцы. Считаете ли вы это проблемой?

– Украинцы не селятся в Маарду массово. Эти слова мне приписали журналисты. В этом году в маардуские школы и детсады поступило 12 украинцев. В городе зарегистрировано порядка 20-30 новых жителей с Украины.

– Ранее вы отмечали, что новых украинцев наберется на целый класс – и это только в одной из школ...

– По последней информации, только на полкласса. Ряд поселенцев приезжает по временному виду на жительство и временному разрешению на работу, поэтому членов своих семей они то регистрируют, то не регистрируют.

– Это означает, что в ваши школы и детские сады поступают нелегалы?

– На данный момент у нас таких 8 человек (6 в основной школе, 1 в гимназии, 1 в детском садуприм. ред.). Причина в том, что их родители не знают законов или не успевают.

– Как долго вы готовы учить нелегалов? За чей счет?

С ноября мы вынуждены будем их отчислять из школ, так как не сможем получать на этих детей финансирование, которое опирается на данные Регистра школ.

В нем учтены только те школьники, которые живут в Эстонии на легальных основаниях.  

Их обучение и услуги здравоохранения оборачиваются дополнительной нагрузкой для местных самоуправлений. Это может превратиться в проблему.

В какой-то степени я даже понимаю нашего министра внутренних дел, который обеспокоен этим вопросом. Думаю, что его нужно решать в срочном порядке.

Обучая этих детей за свой счет и оплачивая им услуги здравоохранения, муниципалеты, по сути, оказываются вне закона.

Законы не уточняют, что будет при несоблюдении этих законов. Понятно только то, что будет с этими учениками и родителями – их выселят, и тут мы ничего не сможем поделать. Считаю, что государству следует больше информировать новых поселенцев о последствиях несоблюдения законов.

– А как обстоят дела с обучением эстонскому языку?

– Мы справляемся с этой проблемой. Не так уж их много. Помимо школьной программы, учителя занимаются с ними индивидуально.

Отмена экзаменов в основной школе – на руку украинцам. По окончании 9 класса им не придется сдавать эстонский.

Даже без требуемых уровней (В1 в основной школе, В2 в гимназии - прим.ред.) они получат выпускное свидетельство. 

– Как реагируют маардусцы на новых поселенцев?

– Какие-то тревожные сигналы поступают. Ведь со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Однако, не следует забывать, что около 20 лет назад наши люди, массово уезжавшие за границу, находились точно в таком же положении.

Хорошо, что наша экономика сейчас находится в таком состоянии, что привлекает зарубежных работников. Главное, чтобы не перейти критическую черту.

– А какие выгоды приносят Маарду трудовые мигранты?

– Понятно, что Эстония уже не в состоянии развивать экономику собственными силами.

Огромное количество наших рабочих рук отправилось за рубеж. А кто же будет строить страну? Конечно, мигранты!

Рождаемость падает, соотношение со смертностью – отрицательное. Прирост населения происходит только за счет приезжих.

– Где селятся украинцы в Маарду? Строятся ли для них общежития, как в Ида-Вирумаа?

– У нас такого еще нет. Люди снимают на 5-6 человек квартиру, семьи селятся отдельно.

В Маарду есть пара хостелов. Все они заняты трудовыми мигрантами.

– На что надеются украинцы, временно приезжающие в Эстонию, когда они перевозят сюда свои семьи?

– Получить постоянный вид на жительство и остаться в стране. Часть из них – уж точно!

– Это как в страшном сне Марта Хельме?

– Понимаю обеспокоенность Марта Хельме, переживающего за сохранение своего языка и нации.

Нужно также понимать, что мы находимся в мультикультурном обществе, и есть экономическая необходимость в трудовых мигрантах. Предпринимателям не хватает рабочих рук. Как мы будем строить без них развитый капитализм? Я не знаю.

Подробности – на видео!

Студия Postimees: украинские мигранты в Маарду – это проблема?

ФОТО: Remo Tõnismäe /

  • В Маарду массово селятся украинцы. Считает ли мэр города это проблемой?
  • Принимают ли маардуские школы учеников без видов на жительство? 
  • О каком количестве украинских школьников идет речь?
  • Как обстоят дела с обучением их эстонскому языку?
  • Государственные власти в курсе происходящего? 
  • Как реагируют маардусцы на новых поселенцев? 
  • Какую выгоду приносят городу новые жители? 

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