Мэр Маарду: скоро нам придется отчислять из школ украинских нелегалов

Тему прокомментировал в студии мэр Маарду Владимир Архипов.

Фрагмент беседы:

– Вы обмолвились, что в Маарду массово селятся украинцы. Считаете ли вы это проблемой?

– Украинцы не селятся в Маарду массово. Эти слова мне приписали журналисты. В этом году в маардуские школы и детсады поступило 12 украинцев. В городе зарегистрировано порядка 20-30 новых жителей с Украины.

– Ранее вы отмечали, что новых украинцев наберется на целый класс – и это только в одной из школ...

– По последней информации, только на полкласса. Ряд поселенцев приезжает по временному виду на жительство и временному разрешению на работу, поэтому членов своих семей они то регистрируют, то не регистрируют.

– Это означает, что в ваши школы и детские сады поступают нелегалы?

– На данный момент у нас таких 8 человек (6 в основной школе, 1 в гимназии, 1 в детском саду – прим. ред.). Причина в том, что их родители не знают законов или не успевают.

– Как долго вы готовы учить нелегалов? За чей счет?

С ноября мы вынуждены будем их отчислять из школ, так как не сможем получать на этих детей финансирование, которое опирается на данные Регистра школ.

В нем учтены только те школьники, которые живут в Эстонии на легальных основаниях.

Их обучение и услуги здравоохранения оборачиваются дополнительной нагрузкой для местных самоуправлений. Это может превратиться в проблему.

В какой-то степени я даже понимаю нашего министра внутренних дел, который обеспокоен этим вопросом. Думаю, что его нужно решать в срочном порядке.

Обучая этих детей за свой счет и оплачивая им услуги здравоохранения, муниципалеты, по сути, оказываются вне закона.

Законы не уточняют, что будет при несоблюдении этих законов. Понятно только то, что будет с этими учениками и родителями – их выселят, и тут мы ничего не сможем поделать. Считаю, что государству следует больше информировать новых поселенцев о последствиях несоблюдения законов.

– А как обстоят дела с обучением эстонскому языку?

– Мы справляемся с этой проблемой. Не так уж их много. Помимо школьной программы, учителя занимаются с ними индивидуально.

Отмена экзаменов в основной школе – на руку украинцам. По окончании 9 класса им не придется сдавать эстонский.

Даже без требуемых уровней (В1 в основной школе, В2 в гимназии - прим.ред.) они получат выпускное свидетельство.

– Как реагируют маардусцы на новых поселенцев?

– Какие-то тревожные сигналы поступают. Ведь со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Однако, не следует забывать, что около 20 лет назад наши люди, массово уезжавшие за границу, находились точно в таком же положении.

Хорошо, что наша экономика сейчас находится в таком состоянии, что привлекает зарубежных работников. Главное, чтобы не перейти критическую черту.