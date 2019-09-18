Ср, 18.09.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме
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  • Студия Postimees: украинские мигранты в Маарду – это проблема?

Студия Postimees: украинские мигранты в Маарду – это проблема?
13:30

Рост трудовых мигрантов из Украины, со слов главы МВД Марта Хельме, признан проблемой. А что делать городу Маарду, ставшему одной из самых притягательных точек для новых поселенцев?

Тему прокомментирует в студии мэр Маарду Владимир Архипов. Смотрите интервью в прямом эфире в 13:30!

  • В Маарду массово селятся украинцы. Считает ли мэр города это проблемой?
  • Принимают ли маардуские школы учеников без видов на жительство? 
  • О каком количестве украинских школьников идет речь?
  • Как обстоят дела с обучением их эстонскому языку?
  • Государственные власти в курсе происходящего? 
  • Как реагируют маардусцы на новых поселенцев? 
  • Какие выгоды приносят городу новые жители? 

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