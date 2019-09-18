Студия Postimees: украинские мигранты в Маарду – это проблема?
Рост трудовых мигрантов из Украины, со слов главы МВД Марта Хельме, признан проблемой. А что делать городу Маарду, ставшему одной из самых притягательных точек для новых поселенцев?
Тему прокомментирует в студии мэр Маарду Владимир Архипов. Смотрите интервью в прямом эфире в 13:30!
- В Маарду массово селятся украинцы. Считает ли мэр города это проблемой?
- Принимают ли маардуские школы учеников без видов на жительство?
- О каком количестве украинских школьников идет речь?
- Как обстоят дела с обучением их эстонскому языку?
- Государственные власти в курсе происходящего?
- Как реагируют маардусцы на новых поселенцев?
- Какие выгоды приносят городу новые жители?