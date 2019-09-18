Рейтинги партий: поддержка социал-демократов упала до самого низкого уровня с начала года

Согласно опросам, проведенным в период с 21 августа по 17 сентября, за реформистов сейчас готовы проголосовать 34,4% избирателей. Таким образом с момента проведения предыдущего опроса поддержка Партии реформ снизилась на 0,1%.

Занимающая второе место Центристская партия (23,9%) хоть и уступает лидеру, но за последние недели поддержка партии постоянно растет. По сравнению с прошлой неделей число сторонников партии выросло на 0,4%.

Консервативную народную партию поддерживают 15,5%. За ней с рекордно низким показателем расположилась Социал-демократическая партия (8,4%). "Отечество" поддерживает 7% респондентов.