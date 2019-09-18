Сборная Эстонии потерпела четвертое поражение подряд и лишилась шансов на выход в плей-офф

Подопечные Георге Крецу сумели удивить Голландию лишь в первой партии, которую смогли выиграть 25:22. Затем хозяева турнира смогли переломить судьбу поединка и выиграть три сета подряд, 19:25, 19:25, 20:25, и матч 1:3.

Сборная Эстонии, которая считалась одним из претендентов на выход в плей-офф занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка и лишившись даже теоретических шансов на выход из группы. Сегодня наша команда проведет последний поединок на турнире против команды Украины.