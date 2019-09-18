Дисквалифицированная за пропуски допинг-тестов биатлонстка подставила сборную России

K выступлениям россиянка сможет вернуться в марте 2021 года.

Антидопинговая панель IBU не будет рассматривать апелляции ни от IBU, ни от самой спортсменки с просьбой смягчить решение.

Ранее стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста в течение года, так как неправильно указала свое местонахождение в системе ADAMS. Данное нарушение могло повлечь дисквалификацию сроком до двух лет.

Женская сборная России может лишиться квоты на Кубок мира сезона-2019/20 из-за аннулирования результатов Маргариты Васильевой.

Все результаты, показанные спортсменкой с 4 февраля 2019 года, аннулированы. Васильева должна вернуть все медали и призовые, с нее также снимут все заработанные в этих гонках очки.

Если IBU аннулирует результаты команды России, показанные в эстафетах с участием Васильевой, то женская сборная опустится в Кубке наций с 4-го места за пределы топ-5 и потеряет квоту. Таким образом, вероятно, в Кубке мира нового сезона от России будут выступать не по шесть спортсменок в каждой личной гонке, а только по пять.