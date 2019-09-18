Европа отказывается от угля, но Россия не верит в потерю рынка

Можно исходить из того, что в интересах немецких угледобывающих регионов закрывать будут в первую очередь те электростанции, которые сжигают привозное топливо. Судя по проекту решения, действующие мощности работающих на каменном угле немецких электростанций уже в 2020-2022 годах могут сократить более чем на четверть: с 21 до 15 гигаватт.

Стало быть, в кратчайшие сроки примерно в таком же объеме должен снизиться и импорт каменного угля. А главный его поставщик в Германию - это Россия. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), РФ обеспечивала в прошлом году и в первой половине нынешнего порядка 45% всех поставок на немецкий рынок - больше, чем США, Австралия и Колумбия, вместе взятые. Объемы поставок составили в 2018 году 17,64 млн тонн, с января по июнь - 8,47 млн тонн.

Новые угольные терминалы на Балтике и Баренцевом море

Итак, в ближайшие два-три года как в Германии, так и в Великобритании, Нидерландах, Франции из-за закрытия электростанций следует ожидать резкого снижения спроса на импортируемый каменный уголь. Все эти страны до сих пор входили в число крупнейших европейских рынков сбыта для российских угольщиков. Какова реакция угольных компаний и правительства РФ?

Они строят порты для расширения экспорта в Европу. В настоящий момент в Ленинградской области в Приморске сооружается новый порт с угольным терминалом, в Усть-Луге модернизируется действующий, в Высоцке в дополнение к имеющемуся планируется второй. Одновременно под Мурманском ведется строительство угольного терминала "Лавна".

Все эти порты, особенно балтийские, ориентированы, естественно, в первую очередь на рынки Центральной, Западной и Северной Европы. Все перечисленные объекты должны войти в строй в 2020-2022 годах - в самый разгар реализации европейских программ отказа от угля.

Российские угольщики сомневаются в планах Евросоюза

Но российских угольщиков и власти РФ, как федеральные, так и областные, все это, похоже, не беспокоит. Почему? Одно из возможных объяснений: они просто не верят в реалистичность и реализуемость европейских планов, как российские газовики и нефтяники долго не верили в сланцевую революцию в США.

Тем более, что опыт последних лет в Европе, действительно, говорил об обратном: импорт весьма дешевого российского угля увеличивался, особенно в Германии, которая расширила закупки в России с 12,62 млн тонн в 2014 году до 17,64 млн тонн в 2018-м: рост на 40% за пять лет! Но это и было как раз одно из тех вопиющих отклонений от намеченных экологических целей, из-за которых правительство ФРГ вынуждено будет 20 сентября принимать решительные и даже радикальные меры.

Неверие российских угольщиков наверняка связано еще и с весьма распространенным в России пренебрежительным отношением к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) и их потенциалу, ведь в большинстве случаев именно они должны прийти на замену закрываемым в ЕС угольным электростанциям.

Возможно и другое объяснение, вовсе не исключающее первое: строительство или расширение угольных терминалов на северо-западе России связано не только и даже не столько с оценкой рыночных перспектив в Европе, сколько с политической установкой из Москвы. Российское руководство требует перенаправить грузопотоки, идущие пока через страны Балтии, в отечественные порты. Вот их и строят, чтобы впредь, например, не экспортировать уголь через Рижский порт.

Не исключен и такой аргумент: даже если Западная Европа со временем откажется от угля, из портов на Балтийском море вполне можно будет снабжать покупателей в Южной Европе, Северной Африке или на Ближнем Востоке, а из Мурманска по Северному морскому пути – клиентов в Азии.

Впрочем, для поставок в юго-восточную часть ЕС, где, действительно, от угля отказываться не собираются (но где и потребность в электроэнергии существенно ниже, чем в крупных индустриальных державах Западной Европы) новые угольные терминалы целесообразнее было бы строить на Черном море. Однако к расширению порта в Тамани, как стало известно в начале сентября, российские угольщики интерес как раз утратили.