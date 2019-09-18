"Зенит" стартовал с ничьей в Лиге чемпионов, в Австрии устроили веселье

"Зенит" встречался во Франции с "Лионом" и увез достойную ничью 1:1. На гол Сердара Азмуна французы ответили точным ударом Мемфиса Депая с пенальти. В другом матче группы "Лейпциг" дома победил 2:1 лиссабонскую "Бенфику".

Сверхвеселый матч был сыгран в Австрии, где "Зальцбург" переиграл 6:2 бельгийский "Генк". Уже к перерыву счет был 5:1 в пользу хозяев, причем пять голов из шести были забиты за 11 минут. Во втором тайме соперники отличились только дважды. В составе "Зальцбурга" хет-триком отметился 19-летний норвежец Эрлинг Холанд, забивший три гола после трех ударов.

В центральном матче тура "Барселона" и "Боруссия" голами не отметились, немцы имели шанс отличиться с пенальти, но тер Стеген парировал удар форварда "Боруссии" Марко Ройса. "Челси" уступил дома 0:1 "Валенсии". В составе испанцев 90 минут на поле провел Денис Черышев. "Наполи" в концовке дожал "Ливерпуль" 2:0, а в Милане пражская "Славия" чуть не сотворила сенсацию: пражане вели после гола Олайинки на 62-й минуте, но на последней минуте Николо Барелла сумел сравнять счет.