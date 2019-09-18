Ансамбль "Березка" собирается покорить Таллинн русским танцем

12 ноября на сцене концертного зала Alexela вас ждет незабываемое зрелище. Всемирно известный Государственный Академический хореографический ансамбль «Берёзка» даст единственный концерт в Таллинне. 55 танцовщиков, море красок и позитива подарит Таллинну коллектив выдающегося хореографа ХХ века Надежды Надеждиной.
«Чудо Надеждиной» в том, что она привила классическому танцу поэзию старинного хоровода, соединила прошлое с настоящим. Сочиненный ею девичий хоровод на тему русской народной песни «Во поле березонька стояла» вот уже 70 лет завораживает зрителей своим диковинным, «плывущим» шагом, создающим впечатление, что девушки стоят на месте, а сцена под ними вращается. На глазах зрителя целая березовая роща вдруг оживает и предстает в торжественно величавом параде. Вскоре понравившийся всем хоровод дал название ансамблю, в котором Н.С. Надеждина осуществила свою заветную мечту - посвятила себя созданию собственных сценических произведений на народной основе.
Впоследствии этот фирменный шаг использовался во многих хороводах ансамбля «Березка». За все годы концертной деятельности коллектива, по сведениям прессы, хороводы ансамбля «Березка» прошли «плывущим» шагом расстояние, превышающее длину экватора.
К «Березке» сразу пришла популярность. Гастроли ансамбля сопровождались триумфальным успехом и принесли коллективу мировое признание. Творениям Надежды Надеждиной восторженно аплодировали на всех континентах планеты
Надеждинские шедевры и сегодня занимают центральное место в репертуаре, а ансамбль с гордостью носит имя своего создателя - Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Н.С. Надеждиной.