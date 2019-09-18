Ансамбль "Березка" собирается покорить Таллинн русским танцем

«Чудо Надеждиной» в том, что она привила классическому танцу поэзию старинного хоровода, соединила прошлое с настоящим. Сочиненный ею девичий хоровод на тему русской народной песни «Во поле березонька стояла» вот уже 70 лет завораживает зрителей своим диковинным, «плывущим» шагом, создающим впечатление, что девушки стоят на месте, а сцена под ними вращается. На глазах зрителя целая березовая роща вдруг оживает и предстает в торжественно величавом параде. Вскоре понравившийся всем хоровод дал название ансамблю, в котором Н.С. Надеждина осуществила свою заветную мечту - посвятила себя созданию собственных сценических произведений на народной основе.