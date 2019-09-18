В Испании пройдут внеочередные парламентские выборы

Внеочередные парламентские выборы в Испании состоятся 10 ноября. Об этом и.о. председателя испанского правительства Педро Санчес заявил во вторник, 17 сентября. Он возложил на оппозиционные партии ответственность за невозможность формирования большинства в парламенте.

Решение короля Филиппа VI по кандидатам на пост главы правительства

Несколькими часами ранее многомесячные переговоры о формировании правительства в стране завершились провалом. Король Испании Филипп VI после встреч с лидерами партий решил не выдвигать кандидатов на должность председателя кабинета министров. Ни один из кандидатов не обладает необходимой поддержкой парламентариев, говорилось в сообщении канцелярии монарха.

Предстоящие выборы станут четвертыми за последние 4 года. На парламентских выборах в конце апреля больше всего голосов набрала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако она не получила большинство мандатов в парламенте.

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