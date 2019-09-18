Хельме попытался поманить полусырым планом

Хельме решил ознакомить журналистов со своей задумкой именно в период напряженных переговоров по госбюджету на следующий год, что говорит о приоритетах министра. По данным Postimees как минимум во время вчерашнего внеочередного заседания кабинета министров денег для плана Хельме найдено не было. Если все останется как есть, то единственной возможностью для воплощения в жизнь проекта Хельме стоимостью 19,7 млн евро станет перераспределение средств, выделяемых МВД. В то же время министр обещал отстаивать повышение зарплат полицейским и спасателям.

Предыдущий министр внутренних дел, а ныне член Рийгикогу Катри Райк (СДПЭ), сообщила, что в период ее непродолжительной работы на посту министра создание спецподразделения в его нынешнем виде не обсуждалось.

«За те месяцы, что я была министром, план создания подобного подразделения ни разу не обсуждался», - сообщила она.

Для Райк остается неясным, почему работы нельзя выполнять за счет имеющихся ресурсов, например, выделив полиции дополнительные средства. «Меня эти аргументы не убедили», - заявила Райк, приведя в пример слова министерства о том, что спецподразделение необходимо для того, чтобы быть готовыми к событиям вроде Бронзовой ночи в 2007 году.

По мнению Райк, план Хельме является очередной попыткой политиков EKRE понравиться своим избирателям. «Если честно, я бы поставила эту новость в один ряд с незаконной попыткой со стороны Мартина Хельме сместить с занимаемой должности гендиректора полиции. Никто не считает, что Мартин Хельме настолько глуп, что не понимал, что нарушает закон. Просто он сделал шаг, который понравился избирателям EKRE», - обосновала Райк свою точку зрения.

Как заявила на состоявшейся во вторник пресс-конференции вице-канцлер МВД Виола Мурд, в МДВ о создании спецподразделения задумались еще в 2014 году. Представленный же вчера журналистам план был взят в разработку в начале этого года. А уже весной МДВ запросило миллионы евро на реализацию проекта.

Март Хельме сказал, что создание специального подразделение необходимо для быстрого реагирования в кризисных ситуациях.

По словам Райк, когда она находилась в Нарве, один из избирателей поинтересовался у нее, почему EKRE хотят создать себе армию, которая будет сидеть в эстонских лесах.

На вчерашней пресс-конференции Хельме подчеркнул, что речь не идет о частной армии: «Это проект государственной важности».

Кому же будет подчиняться спецподразделение в случае массовых беспорядков или иных кризисных ситуация? По словам вице-канцлера МВД Виолы Мурд, спецподразделение будет находиться в подчинении ведомства, отвечающего за решение проблем, связанных с нарушением правопорядка. «Данное ведомство будет делать предложение о привлечении дополнительных силы. И тогда, например, МВД будет заниматься этим вопросом по предложению министра внутренних дел. Тогда правительство решил, стоит ли использовать спецподразделение», - сказала Мурд.

Еще вчера в Департаменте оборонных ресурсов не были в курсе, чем может обернуться воплощение в жизнь плана МВД.

Также остается непонятным, каковыми правами будут обладать входящие в спецподразделение люди, кто будет руководить его деятельностью и кто будет проводить сборы.