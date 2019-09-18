Беременный артист и бизнесмен с непереносимостью глютена

Сейчас модно говорить о зомбировании – не в смысле вуду, а в плане распространяющейся через СМИ пропаганды, которая влияет на еще не окрепшие и уже ослабевшие умы. Стало популярным слово «зомбоящик». Которое как бы намекает, что источником зомбирующего излучения является именно телевизор. Ой ли?
Словарь сообщает, что это молодежный и интернет-сленг, приводит пример использования («Я не смотрю зомбоящик») и ряд синонимов: голубой унитаз, телемусоропровод, ящик для идиотов. Ну да, потому что для умных предназначен интернет. И в этих условиях у нас есть выбор – что мы хотим: стать зомби или впасть в состояние перманентного когнитивного диссонанса?
О матерях и мухоморах
Интернет чем хорош? Он бездонен и неисчерпаем, и в нем есть буквально всё. Но сейчас нас интересует средство «антизомби», то есть самые разные точки зрения на одни и те же события. Благодаря которым человек не зомбируется: он читает то, читает это, читает третье, четвертое, пятое – и на основании прочитанного самостоятельно приходит к правильным выводам. Зайдем же в интернет.
Вот, например, сообщение о том, что бизнесмен А украл три миллиона. И вот опровержение: нет, не украл. Следующее сообщение – украл не он, а министр Б. Еще одно – бизнесмена А не существует вообще. Затем – существует и украл, но не три миллиона, а пять. Следом – он украл не деньги, а пирожок: потому что очень хотел кушать. Еще сообщение – пирожок украл, но подарил сиротке, поскольку сам не переносит глютен (всплывает рекламка «Узнай секрет заварки безглютенового чая»). Еще – не украл, а пожертвовал, и не пирожок, а десять тысяч. Снова опровержение: пожертвовал министр Б, но не десять тысяч, а украденные им миллионы. И последнее – министра Б тоже не существует.
Правильный вывод опять один: мухоморами отравились все. Но к такому выводу никто не приходит, потому что все пишут комментарии.
Единственный правильный вывод, к которому может прийти прочитавший все эти «точки зрения» человек разумный: нам неизвестно ничего и даже само существование обоих подозреваемых под вопросом. Но люди приходят к другому выводу: надо и мне свою точку зрения обозначить. И пишут в комментариях: «Вор!», «Позор!», «Молодец!», «Красть все горазды!» и «Свободу Юрию Деточкину!».
А вот сообщение о том, что у артиста В насморк. Рядом – разбившийся на мотоцикле артист В доставлен в больницу. Следом – у артиста В диагностировано отравление мухоморами. Опровержение: не отравление, а токсикоз, артист В – беременный! Затем – кто отец будущего ребенка артиста В? Опровержение: не отец, а мать! Комментарий самого артиста В: к такой-то матери идите сами. Новое сообщение – артист В скончался и матерится с того света. Еще одно – кто приглашен на похороны. Комментарий артиста В: к матери, я вам сказал! Новое сообщение: панихида по артисту В состоится в доме его матери.
Правильный вывод опять один: мухоморами отравились все. Но к такому выводу никто не приходит, потому что все пишут комментарии: «Молимся за его здоровье», «Задолбали п…ры проклятые», «От насморка лук хорошо помогает» (всплывает рекламка «Миллионерша из Таллинна делится секретом обогащения на луке»), «Ребята, никто не знает, где дешевле поменять резину?», «Господи, дай сил мамочке нашего любимки, нашего няшки», «Все алкаши», «Познакомлюсь с женщиной без предрассудков» и «Президент – вор».
Телепередачи теперь, в основном, черпают темы из интернета и соревнуются с ним на ниве мухоморов.
А что уж говорить о политике, об экономике, об истории? На эти темы есть аналитические статьи специалистов – с фактами, доказательствами, с грамотными версиями. Можно было бы почитать и принять чью-то точку зрения или составить собственное мнение, но кто, кроме самих специалистов, эти статьи читает? В них же многа букф!
Не каждый справится
Если бы я не была вынуждена чалиться в интернете, я бы никогда не узнала о существовании, например, Ольги Бузовой, не говоря уже о деталях ее существования. Правда, она-то как раз вылезла из телевизора, но в нем есть неоспоримое преимущество: его можно переключить, выключить или вообще не включать. А еще существует программа телевидения, которой я и руководствуюсь.
Да-да, я читаю программу! И включаю телевизор, только когда вижу в программе что-то, что не возражала бы посмотреть – фильм, сериал. Редко – какую-то передачу. Потому что телепередачи теперь, в основном, черпают темы из интернета и соревнуются с ним на ниве мухоморов. Кстати, небезуспешно: по количеству не догонят, так качеством задавят – старательно повытаскивают из Сети и скомпилируют самую мерзкую мерзость, самую пакостную пакость и самую гадкую гадость.
Однако способность телевизора зомбировать сильно преувеличена. Молодежь его не смотрит, люди чуть постарше и значительно старше – в основном, работают и тоже предпочитают интернет (онжевтелефоне!), остаются пенсионеры, у которых своя точка зрения на происходящее в мире уже давно есть, и она настолько крепка, что их не сдвинешь.
Еще один плюс телевизора – его нельзя взять с собой и позомбироваться в общественном транспорте или за рулем, и ни один пешеход не пострадал на улице потому, что шел, уставившись в телевизор. И даже если он зомбирует, настраивая на определенную – но одну! – волну, чего для одной головы вполне достаточно, то тщательное исследование интернета явно приводит к возникновению в одной голове некоторого плюрализма.
Того самого когнитивного диссонанса, то есть состояния психического дискомфорта индивида, вызванного столкновением конфликтующих представлений – идей, верований, ценностей и эмоциональных реакций. Многие ли из активных пользователей интернета оказались готовыми к перевариванию огромного массива противоречивой информации, к ее восприятию, анализу? К элементарному, извините, фильтрованию базара?
«Женщина принимала на ночь по ложке лака для волос – и вот что с ней произошло», «Русские приделали к «Новичку» ноги и теперь он сам разыскивает предателей», «Звезда сериала „Овцы” проблеяла о своих взглядах на бионику», «Иран сообщил о непричастности к безобразию за десять минут до безобразия», «Дональд Трамп поменялся прическами с Борисом Джонсоном», «Блогер Пуп Тютькин отелился» и да, конечно: «Бизнесмен А пожертвовал только что родившему артисту В килограмм мухоморов, который министр Б украл у Ольги Бузовой».
Интернет очень упрощает жизнь, но очень ослабляет мозг: специально для того, чтобы на пенсии было проще зомбироваться.