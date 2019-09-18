Беременный артист и бизнесмен с непереносимостью глютена

Словарь сообщает, что это молодежный и интернет-сленг, приводит пример использования («Я не смотрю зомбоящик») и ряд синонимов: голубой унитаз, телемусоропровод, ящик для идиотов. Ну да, потому что для умных предназначен интернет. И в этих условиях у нас есть выбор – что мы хотим: стать зомби или впасть в состояние перманентного когнитивного диссонанса?

О матерях и мухоморах

Интернет чем хорош? Он бездонен и неисчерпаем, и в нем есть буквально всё. Но сейчас нас интересует средство «антизомби», то есть самые разные точки зрения на одни и те же события. Благодаря которым человек не зомбируется: он читает то, читает это, читает третье, четвертое, пятое – и на основании прочитанного самостоятельно приходит к правильным выводам. Зайдем же в интернет.

Вот, например, сообщение о том, что бизнесмен А украл три миллиона. И вот опровержение: нет, не украл. Следующее сообщение – украл не он, а министр Б. Еще одно – бизнесмена А не существует вообще. Затем – существует и украл, но не три миллиона, а пять. Следом – он украл не деньги, а пирожок: потому что очень хотел кушать. Еще сообщение – пирожок украл, но подарил сиротке, поскольку сам не переносит глютен (всплывает рекламка «Узнай секрет заварки безглютенового чая»). Еще – не украл, а пожертвовал, и не пирожок, а десять тысяч. Снова опровержение: пожертвовал министр Б, но не десять тысяч, а украденные им миллионы. И последнее – министра Б тоже не существует.

Правильный вывод опять один: мухоморами отравились все. Но к такому выводу никто не приходит, потому что все пишут комментарии.

Единственный правильный вывод, к которому может прийти прочитавший все эти «точки зрения» человек разумный: нам неизвестно ничего и даже само существование обоих подозреваемых под вопросом. Но люди приходят к другому выводу: надо и мне свою точку зрения обозначить. И пишут в комментариях: «Вор!», «Позор!», «Молодец!», «Красть все горазды!» и «Свободу Юрию Деточкину!».

А вот сообщение о том, что у артиста В насморк. Рядом – разбившийся на мотоцикле артист В доставлен в больницу. Следом – у артиста В диагностировано отравление мухоморами. Опровержение: не отравление, а токсикоз, артист В – беременный! Затем – кто отец будущего ребенка артиста В? Опровержение: не отец, а мать! Комментарий самого артиста В: к такой-то матери идите сами. Новое сообщение – артист В скончался и матерится с того света. Еще одно – кто приглашен на похороны. Комментарий артиста В: к матери, я вам сказал! Новое сообщение: панихида по артисту В состоится в доме его матери.