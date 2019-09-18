Ср, 18.09.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт
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  • Индрек Саар обвинил Юри Ратаса в препятствовании парламентскому контролю

Индрек Саар обвинил Юри Ратаса в препятствовании парламентскому контролю

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Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар в Рийгикогу

ФОТО: Konstantin Sednev

Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Индрек Саар критикует правительство Юри Ратаса за то, что оно не дает Рийгикогу выполнять контрольные функции, не отвечая в установленные законом сроки на письменные депутатские вопросы, пишет Rus.ERR.

В своем письме Ратасу Саар напомнил, что тот много лет сам был оппозиционным политиком, а потому прекрасно должен помнить, какую важную роль в демократическом государстве играет парламентский контроль: "Для контроля деятельности правительства и получения информации законодатель установил срок, в течение которого представителям исполнительной власти необходимо отвечать лицам, получившим народный мандат".

При этом, как отметил Индрек Саар, члены правительства Юри Ратаса установленных сроков не придерживаются, тем самым систематически препятствуя осуществлению парламентского контроля.

К способам парламентского контроля относятся, например, запросы депутатов Рийгикогу, письменные вопросы и еженедельный инфочас. На письменные вопросы необходимо отвечать в течение 10 рабочих дней.

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