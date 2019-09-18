Индрек Саар обвинил Юри Ратаса в препятствовании парламентскому контролю

Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Индрек Саар критикует правительство Юри Ратаса за то, что оно не дает Рийгикогу выполнять контрольные функции, не отвечая в установленные законом сроки на письменные депутатские вопросы, пишет Rus.ERR.
В своем письме Ратасу Саар напомнил, что тот много лет сам был оппозиционным политиком, а потому прекрасно должен помнить, какую важную роль в демократическом государстве играет парламентский контроль: "Для контроля деятельности правительства и получения информации законодатель установил срок, в течение которого представителям исполнительной власти необходимо отвечать лицам, получившим народный мандат".
При этом, как отметил Индрек Саар, члены правительства Юри Ратаса установленных сроков не придерживаются, тем самым систематически препятствуя осуществлению парламентского контроля.
К способам парламентского контроля относятся, например, запросы депутатов Рийгикогу, письменные вопросы и еженедельный инфочас. На письменные вопросы необходимо отвечать в течение 10 рабочих дней.