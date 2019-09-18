О какой зарплате мечтают жители Эстонии? Результаты исследования удивили экспертов

Ожидания по зарплате молодых за год выросло быстрее, чем у представителей других возрастных групп. Если годом ранее молодые в возрасте 16-24 лет хотели в среднем получать 1428 евро на руки, то этой весной – уже 1530 евро, то есть ожидаемая сумма зарплаты выросла на 7,1%. В других возрастных категориях ожидаемая зарплата выросла в меньшей степени.

Удивили же результаты опроса среди людей в возрасте 55-64 лет — за год они стали более бережливыми. Если в прошлом году они хотели получать 1598 евро, то в этом году уже 1492 евро на руки.

Больше всего денег хотят люди в возрасте 35-44 лет. В среднем они мечтают получать на руки 1821 евро в месяц. Стоит отметить, что среди представителей этой возрастной категории наблюдается больше всего руководителей.

На то, какую зарплату хотят работники, влияет высшее образование. Молодые со степенью бакалавра хотят получать 1711 евро на руки, со средним образованием — 1558 евро, с основным — 1255 евро. Та же логика действует и в других возрастных группах.

Но реальность далека от ожиданий. Молодые люди, принявшие участи в опросе, в среднем зарабатывают 978 евро, что на 552 евро меньше, чем они хотели бы. Меньше всего разница заметна в возрастных группах 25-34 лет и 35-44 лет: разница между их настоящей зарплатой и желаемой даже уменьшилась за год, что неудивительно, ведь именно в этих возрастных группах рост зарплат происходит быстрее всего.