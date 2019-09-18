Ср, 18.09.2019
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Прибыль Transferwise растет третий год подряд

Основатели Transferwise Кристо Кяэрманн и Таавет Хинрикус.

ФОТО: HERMIONE HODGSON

Созданная эстонскими предпринимателями Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяэрманном фирма Transferwise, занимающаяся международными валютными переводами, по итогам прошлого финансового года заработала 10,3 млн евро чистой прибыли.

Компания непрерывно находится в прибыли с 2017 года, пишет Rus.ERR.

TransferWise начала свою деятельность с международных денежных переводов, но к данному моменту портфель предлагаемых услуг значительно расширился.

Трансграничный счет TransferWise доступен в более чем 170 странах.

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