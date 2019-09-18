Прибыль Transferwise растет третий год подряд

Созданная эстонскими предпринимателями Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяэрманном фирма Transferwise, занимающаяся международными валютными переводами, по итогам прошлого финансового года заработала 10,3 млн евро чистой прибыли.
Компания непрерывно находится в прибыли с 2017 года, пишет Rus.ERR.
TransferWise начала свою деятельность с международных денежных переводов, но к данному моменту портфель предлагаемых услуг значительно расширился.
Трансграничный счет TransferWise доступен в более чем 170 странах.