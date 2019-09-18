Эпп Мяэ пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по борьбе

В казахстанском Нурсултане продолжается чемпионат мира по борьбе. Сегодня борьбу за медали и олимпийские лицензии начали женщины-вольницы.
В своей весовой категории Эпп Мяэ пришлось начинать борьбу с квалификационного раунда, где наша спортсменка на ковре встретилась с бронзовой призеркой ОИ в Рио, россиянкой Екатериной Букиной. Несмотря на тяжелый характер поединка, в конце встречи Мяэ удалось склонить чашу весов в свою пользу.
В 1/8 финала Мяэ встретилась с Андреа Гутьеррес из Колумбии. В этом поединке борьбы не получилось: эстонская спортсменка после первого периода вела 7:0, а итоговый счет схватки - 11:0. В 1/4 финала Мяэ встретится с победительницей пары Айпет Кызы (Кыргызстан) - Эрика Виебе (Канада).