Ср, 18.09.2019
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Эпп Мяэ пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по борьбе

Эпп Мяэ

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

В казахстанском Нурсултане продолжается чемпионат мира по борьбе. Сегодня борьбу за медали и олимпийские лицензии начали женщины-вольницы.

В своей весовой категории Эпп Мяэ пришлось начинать борьбу с квалификационного раунда, где наша спортсменка на ковре встретилась с бронзовой призеркой ОИ в Рио, россиянкой Екатериной Букиной. Несмотря на тяжелый характер поединка, в конце встречи Мяэ удалось склонить чашу весов в свою пользу.

В 1/8 финала Мяэ встретилась с Андреа Гутьеррес из Колумбии. В этом поединке борьбы не получилось: эстонская спортсменка после первого периода вела 7:0, а итоговый счет схватки - 11:0. В 1/4 финала Мяэ встретится с победительницей пары Айпет Кызы (Кыргызстан) - Эрика Виебе (Канада).

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