Ср, 18.09.2019
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Конституционная комиссия поддержала отмену запрета на наружную политическую рекламу

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Предвыборная реклама.

ФОТО: Margus Ansu

Сегодня на заседании конституционная комиссия Рийгикогу направила на первое чтение законопроект, призванный отменить ограничение на предвыборную агитацию в день выборов и запрет на политическую наружную рекламу. В помещениях для голосования агитация по-прежнему должна быть запрещена.

Председатель комиссии Пауль Пуустусмаа отметил, что все больше людей голосует во время предварительного голосования, когда политическая агитация не запрещена. «Избиратели должны находиться в равных условиях. Кроме этого, большáя часть предвыборной рекламы с улиц переместилась в интернет и ее тяжело ограничивать», – сказал Пуустусмаа. Он добавил, что ранее и канцлер юстиции ставила под сомнение целесообразность такого ограничения.

Член комиссии Ханно Певкур поднял вопрос о понятии помещения для голосования. «Учитывая, что выборы также переместились, например, в торговые центры, с точки зрения закона понятие конкретного помещения стало размытым. Во избежание путаницы следует дать четкий ответ, запрещена ли агитация в таком случае в целом здании или в будущем вообще будут сняты все ограничения на агитацию.  Мы не можем сознательно поддержать создание новой серой зоны», – сказал Певкур.

В заседании приняли участие министр юстиции Райво Аэг и советник службы публичного права Министерства юстиции.

Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о выборах в Европейский парламент, Закон о выборах в собрания местных самоуправлений, Закон о выборах в Рийгикогу, Закон о референдуме и Пенитенциарный кодекс (отмена ограничения на предвыборную агитацию в день выборов и запрета на уличную рекламу) (51 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 25 сентября.

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