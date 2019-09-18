Конституционная комиссия поддержала отмену запрета на наружную политическую рекламу

Председатель комиссии Пауль Пуустусмаа отметил, что все больше людей голосует во время предварительного голосования, когда политическая агитация не запрещена. «Избиратели должны находиться в равных условиях. Кроме этого, большáя часть предвыборной рекламы с улиц переместилась в интернет и ее тяжело ограничивать», – сказал Пуустусмаа. Он добавил, что ранее и канцлер юстиции ставила под сомнение целесообразность такого ограничения.

Член комиссии Ханно Певкур поднял вопрос о понятии помещения для голосования. «Учитывая, что выборы также переместились, например, в торговые центры, с точки зрения закона понятие конкретного помещения стало размытым. Во избежание путаницы следует дать четкий ответ, запрещена ли агитация в таком случае в целом здании или в будущем вообще будут сняты все ограничения на агитацию. Мы не можем сознательно поддержать создание новой серой зоны», – сказал Певкур.

В заседании приняли участие министр юстиции Райво Аэг и советник службы публичного права Министерства юстиции.