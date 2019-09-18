Эстонским конкурентом Tesla интересуются китайские шпионы

Завод в Германии работает почти год, и сооснователь и исполнительный директор Skeleton Таави Мадиберк пообещал, что еще через год предприятие выработает систему, которая позволит заряжать электробус до полной зарядки за 15 секунд.

"Можно подумать, что промышленный шпионаж сегодня стал, скорее, виртуальным, но к нам на завод приезжали делегации супервежливых китайцев, одетых в костюмы, утверждая, что у них со мной соглашение об экскурсии по заводу. К счастью, у местных оказалось досточно смекалки, чтобы никого не пускать", - привле пример Мадиберк.

Он добавил, что Китай проявляет интерес не только как государство, но и на уровне очень крупных предприятий.