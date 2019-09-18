Ирис Петтай: русскоязычные женщины – последние на рынке труда

Без сомнения, следует говорить и о том, почему все-таки речь идет о более слабой и невидимой части рынка труда. И должно ли это так и остаться?

Гражданки Эстонии и владеющие эстонским языком на рынке труда занимают лучшие позиции, но те, кто этим критериям не отвечает, занимают худшие. Это гарантирует, что эстонцев на уровне руководителей и специалистов высшего звена – 37,1%, а неэстонцев, среди которых граждан и владеющих эстонским меньше, на той же позиции всего 24,8%. Очевидно, по той же причине среди тех, кто выполняет простейшую работу, у неэстонцев очевидный перевес (76-82%).

Последние по уровню зарплат на рынке труда

Большее внимание на русскоязычных женщин стали обращать лет десять назад, когда специалисты Департамента статистики подсчитали разницы в зарплате с учетом трех признаков: пол, национальность и знание эстонского языка. Вырисовался обескураживающий рейтинг, в котором женщины-неэстонки оказались последними по уровню зарплат на рынке труда, даже в том случае, если они хорошо владели эстонским. Расчеты проводились исходя из уровня зарплат эстонских мужчин, который в Эстонии является наиболее высоким и который был взят за 100%. Эстонские женщины и русскоязычные женщины с хорошим эстонским зарабатывали на треть меньше, а женщины с плохим знанием эстонского – наполовину меньше, чем мужчины-эстонцы. Зарплаты мужчин значительно превышали женские. Даже группа мужчин с наиболее низким доходом (плохо владеющие эстонским мужчины) зарабатывала примерно на 10% больше, чем женщины с самым высоким доходом.

Больших изменений в этом рейтинге до сих пор не произошло.

Шаткая позиция на рынке труда

Положение русскоязычных женщин в своей докторской диссертации проанализировала социолог Кадри Аавик в 2015 году. Она провела интервью с руководителями из числа русскоязычных женщин и эстоноязычных мужчин, сравнив их карьеры. Если у мужчин карьера в основном была гладкой и представляла собой успешное движение вверх, то у русскоязычных женщин карьера зачастую представляла собой постепенное движение вниз, где успех и неудачи периодически чередовались, или же топтание на месте.

Немецкий социолог и выдающийся мыслитель Ульрих Бек писал о положении женщин на рынке труда, что женщины захватили «тонущие корабли». Часто они работают в сферах, где происходят быстрые перемены и рационализация: в электронной, пищевой, текстильной промышленности, пошиве одежды. С развитием технологии женщины легко потеряют свои места. Женщины работают на местах, где будущее туманно: секретарями, продавцами, учителями (особенно в сельских школах), на производстве.

Эстонии необходима новая парадигма мышления, согласно которой русскоязычная женщина на рынке труда будет рассматриваться не только с точки зрения знания эстонского языка и наличия гражданства, а как равноправная, интересная и разносторонняя личность, таланты которой нуждаются в поддержке, признании и развитии.