Комиссия по социальным делам: в ближайшее время зарплату гражданина ввести невозможно

Комиссия Рийгикогу по социальным делам на вчерашнем заседании обсудила коллективное обращение по вопросу зарплаты гражданина и пришла к выводу, что введение в Эстонии подобной системы на данный момент невозможно. Комиссия решила отклонить обращение.
Эксперимент с зарплатой гражданина проводился в Финляндии в 2017–2018 годах: 2000 безработных получали 560 евро в месяц. Этот базовый доход сохранялся и в том случае, если участник эксперимента находил работу.
Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что Эстония внимательно следит за результатом эксперимента в Финляндии и готова обсуждать этот вопрос в будущем.
«На данный момент внедрение подобной системы в Эстонии не кажется разумным, так как отсутствует финансовый анализ и уверенность в том, что нынешнюю социальную систему можно заменить на какую-либо более эффективную», – сказал Мёльдер.
Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила, что возможности зарплаты гражданина, безусловно, следует обсудить, если она, помимо прочего, нацелена на создание у жителей бо́льшего чувства финансовой уверенности.
«Нынешняя социальная система не дает полного чувства безопасности. В то же время, сегодняшнее обсуждение не создало впечатления, что зарплата гражданина его обеспечит», – добавила она.
В поступившем Рийгикогу обращении предлагается изучить возможность введения безусловного базового дохода и его влияние. По оценке авторов обращения, зарплата гражданина могла бы стать для жителей финансовой «страховочной сетью», которая позволила бы устранить страх перед бедностью, равно как и бо́льшую часть социальных пособий.