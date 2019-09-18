В Эстонии вспоминают массовое убийство евреев в Клоога

Конференцию открыл министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Представлен новый портал klooga.nazismvictims.ee/ru, где опубликованы сведения о жизни в лагере Клоога и массовом убийстве на эстонском, русском и английском языках с историческими фотографиями.

19 сентября 1944 г. немецкое спецподразделение СС совершило массовое убийство около 2000 заключенных евреев в лагере Клоога. Лишь около ста человек смогли спастись. Мероприятие посвящено убитым узникам Клоога и всем жертвам Холокоста.

«Клоога стал одним из первых распространенных и фотографически хорошо задокументированных доказательств преступлений Холокоста. В ходе международной конференции ученые из Эстонии, Литвы, Финляндии, Дании, Франции и Израиля обсуждают события финальной фазы Холокоста в нашем регионе и то, какую роль сыграло массовое убийство в Клоога и мемориал Клоога в формировании исторической памяти», - сказал член правления Эстонского института исторической памяти, доктор исторических наук Меэлис Марипуу.

На мероприятии выступают: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, присяжный адвокат, председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон, представитель Датского Института международных отношений Сецилие Феличиа Стокхольм Банке, научный сотрудник Эстонского института исторической памяти Олев Лийвик, представитель Мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем (Израиль) Михаэль Тал, представитель Литовского центра по изучению геноцида и движения Сопротивления Арунас Бубнюс, научный степендиат Финской академии Оула Силвеннойнен, представитель Музея холокоста Mémorial de la Shoah (Франция) Маттиас Орье.