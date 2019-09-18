Арестован человек, стрелявший в Нарве

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа, подозреваемый ранее привлекался к ответственности в уголовном порядке. «Поскольку он на улице несколько раз выстрелил в направлении пострадавшего из огнестрельного оружия, он подверг риску здоровье, жизнь и имущество и других находившихся в это время на улице лиц. Арест подозреваемого необходим, поскольку ни одна из более легких мер пресечения не позволяет исключить или минимизировать риск совершения им новых преступлений против личности. Кроме того, есть основания полагать, что на свободе подозреваемый может в страхе перед потенциальным наказанием уклониться от уголовного следствия, покинуть Эстонскую Республику и уже не вернуться сюда», - сказала она.