Арестован человек, стрелявший в Нарве

Мужчина, который в понедельник в Нарве выстрелил в другого и ранил его в руку, решением суда взят под арест.
16 сентября в 9.10 полиции поступило сообщение о стрельбе на проспекте Кангеласте в Нарве. В результате стрельбы пострадал 30-летний мужчина. Пострадавшему на месте оказали первую помощь и доставили его в больницу. Стрелявший сбежал с места преступления.
Полиция провела масштабную операцию, в которой задействовали патрули, подразделение быстрого реагирования и служебную собаку, и через три часа на улице Уускюла в Нарве по подозрению в стрельбе был задержан 49-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по статье о попытке убийства.
По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа, подозреваемый ранее привлекался к ответственности в уголовном порядке. «Поскольку он на улице несколько раз выстрелил в направлении пострадавшего из огнестрельного оружия, он подверг риску здоровье, жизнь и имущество и других находившихся в это время на улице лиц. Арест подозреваемого необходим, поскольку ни одна из более легких мер пресечения не позволяет исключить или минимизировать риск совершения им новых преступлений против личности. Кроме того, есть основания полагать, что на свободе подозреваемый может в страхе перед потенциальным наказанием уклониться от уголовного следствия, покинуть Эстонскую Республику и уже не вернуться сюда», - сказала она.
Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и во вторник дал санкцию на арест подозреваемого — поначалу на срок до двух месяцев.