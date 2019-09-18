Михаил Кылварт выступил с предложением, которое не оценят любители спиртного

"Ненормально, когда в утренние часы в питейных заведениях осуществляется продажа алкоголя. Я считаю, что большинство людей наверняка со мной согласятся в том, что употреблять алкоголь в 7 часов утра - это удел далеко немногих. Тем более, если потом эти люди нарушают порядок, то их можно было бы в этом ограничить", - заявил Кылварт в интервью "Радио 4".