Ср, 18.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд
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Михаил Кылварт выступил с предложением, которое не оценят любители спиртного

Мэр Таллинна Михаил Кылварт.

ФОТО: Tiina Oja / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Мэр Таллинна Михаил Кылварт считает, что время продажи алкоголя в барах необходимо ограничить, пишет Rus.ERR.

"Ненормально, когда в утренние часы в питейных заведениях осуществляется продажа алкоголя. Я считаю, что большинство людей наверняка со мной согласятся в том, что употреблять алкоголь в 7 часов утра - это удел далеко немногих. Тем более, если потом эти люди нарушают порядок, то их можно было бы в этом ограничить", - заявил Кылварт в интервью "Радио 4".

Михаил Кылварт считает, что ограничить по времени продажу алкоголя следовало бы не только в барах столицы, но в питейных заведениях на всей территории Эстонии.

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