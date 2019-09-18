Исследование: чего эстоноземельцы больше всего ждут от продуктовых магазинов?

Очень важным фактором выгодную цену считают 51,4% опрошенных в Эстонии, 39,7% - в Латвии и 55,1% - в Литве. Свыше половины опрошенных также сочли важной дальнейшую работу над расширением ассортимента местных продуктов.

«Потребители в Эстонии приобретают все больше произведенных внутри страны продуктов, однако люди по-прежнему обращают внимание на цену», - сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ.

"Отдел хуторских продуктов Talu Toidab очень популярен среди клиентов и постоянно демонстрирует рост продаж. По сравнению с 2017 годом, число покупок в этом отделе в 2018 году увеличилось почти на 40%".

«В качестве примера отношения людей к ценам можно привести нашу недавнюю попытку обратить внимание покупателей на экологически чистые яйца», - рассказал Падумяэ. «Мы выставили эту продукцию на самое видное место на полке, но люди не стали их покупать чаще – разница в цене c яйцами, снесенными курами в клетке, не так велика, но для многих клиентов важен каждый сэкономленный евро».

По словам руководителя Rimi, одним из решений может стать снижение налога с оборота на местные продукты. «Налог на продукты в Эстонии один из самых высоких в Европе. Выше, чем в Эстонии, эта ставка только в Литве и в Дании», - добавил он. «В некоторых государствах налог на большинство продуктов вообще отсутствует – например, в Великобритании».