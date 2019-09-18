Ср, 18.09.2019
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На Тоомпеа появится Сад любви

Эскиз Сада любви.

ФОТО: Kesklinna valitsus

Во время фестиваля «Свет шагает 2019» с 19 по 20 сентября Комендантский сад в Старом городе превратится в Сад любви. 

«В Саду любви посетителей будет встречать украшенное зажжёнными сердцами дерево, а также световая инсталляция в виде сердца, на фоне которой все желающие смогут сделать фотографии. Надеемся, что посетителям фестиваля понравятся световые решения на улицах Старого города и они найдут дорогу в Сад любви», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет. 

Автором идеи сада является главный специалист отдела городской среды Управы района Кесклинн Кюлли Аннус, которая в рамках фестиваля также спроектировала Туннель золотых сердец, ведущий с улицы Рюйтли к Тоомпеа. Гирлянды в виде сердец ранее украшали новогоднюю елку на Ратушной площади, а световая инсталляция в виде сердца использовалась на День Святого Валентина в Полицейском парке. Обе инсталляции подготовила фирма ProLumina OÜ.

«Создание Сада любви было вдохновлено появившимся этим летом садом роз, - отметила автор идеи Кюлли Аннус. – В украшенном сердцами саду мы хотим посеять в людях семена любви, которые начнут прорастать, как растет украшенное сердцами дерево. Туннель из золотых сердец, в свою очередь, соединяет верхний и нижний город и может символизировать преодоление противостояний, которые были в нашей истории».

Фестиваль «Свет шагает» второй год подряд помимо Кадриорга и в Старом городе. В Кадриорге фестиваль пройдет с 18 по 19 сентября, в Старом городе с 19 по 20 сентября. Инсталляции фестиваля будут доступны для посетителей с 19 часов 18 сентября. Официальное открытие фестиваля и инсталляции "Поющие воды" состоится на Лебедином пруду парка Кадриорг в 19.45.

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