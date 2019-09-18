Эпп Мяэ в драматичном поединке пробилась в полуфинал чемпионата мира!

Первый период Мяэ проиграла со счетом 0:1, а во втором всего за секунду до конца основного времени сумела сравнять счет, 3:3. После выяснения отношений на ковре, соперницы устроили "подковерные" баталии. Эрика Виебе запросила у судей челлендж, который был удовлетворен, и счет стал 5:3 в пользу канадки. С таким поворотом событий не согласилась Эпп Мяэ, которая также попросила челлендж. В результате судьи отменили полученные ранее баллы канадаки, а Мяэ наградили еще одним результативным очком. Таким образом счет в поединке Мяэ и Виебе стал 4:3 и наша спортсменка пробилась в полуфинал чемпионата мира по вольной борьбе.