Сообщению о бомбе в автобусе предшествовали странные обстоятельства

Незадолго до Тори мужчина вновь подходит к водителю и жалуется, что его сумка исчезла. Якобы ее отобрала какая-то бабка. Водитель произносит на это что-то вроде «вскоре будем в Тори, там и посмотрим, найдется ли ваша сумка».

На остановке Тори перед автобусом Вяндра-Пярну на дороге поджидает общественный транспорт, направляющийся из Аэсоо в летнюю столицу. «Внезапно мужчина сказал: смотри, в этом автобусе и находится моя сумка, которая у бабки», - вспоминает водитель о том, что предшествовало остановке всего движения на шоссе. – Мы пошли вместе посмотреть, но сумки там не было».

В это время один из пассажиров выходит из автобуса с баулом. Он думает, что его забыл пожилой мужчина, вышедший с водителем в Тори. Выясняется, что это и есть искомая сумка.

Автобус спокойно едет по шоссе Раквере-Сымеру в направлении Пярну. Для 30 с лишним пассажиров оказывается большой неожиданностью, что на остановке Урге-теэ их поджидают полицейские и просят всех женщин выйти из автобуса.

Речь не о гендерной дискриминации: некий мужской голос вчера в 8.18 сообщил по телефону в центр тревоги, что едет в автобусе и у него в сумке бомба. Естественно, полиция отреагировала на звонок незамедлительно. С помощью телефона удалось быстро установить местонахождение звонившего.

Когда женщин отделяют от мужчин, полицейские начинают проверять у последних документы. Вскоре они задерживают сообщившего о бомбе и выносят его сумку из автобуса.

«Мы установили, что речь идет о 66-летнем мужчине, который ехал автобусом из Вяндра в Пярну, - сообщил сотрудник Пярнуского отдела полиции Рейн Йыгева. – И остановили автобус на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру».

Ни о какой бомбе во время поездки никто не слышал. Пассажиры, по словам Лембита, во время полицейской операции оставались спокойными, паники не было. Скорее, люди были удивлены.

Вместо обычных двадцати секунд автобус простоял на остановке около трех минут. Когда мужчина с сумкой был из него выведен, водитель продолжил путь в Пярну. Он не слышал недовольства пассажиров в связи с задержкой. «Люди говорили, что эта поездка им точно запомнится, такого раньше не было», - вспоминает Лембит события того утра.

На время обыска сумки еще на час с лишним было остановлено движение на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру. Сначала сумку обыскала служебная собака, которая ничего подозрительного не обнаружила. Затем поклажу изучили саперы, которые также обнаружили, что сумка безопасна.

Движение на месте происшествия было восстановлено в 9.35, после чего автоколонна смогла продолжить путь.

Старший логистик Центра общественного транспорта Пярнумаа Аво Раху и водитель автобуса подтвердили, что на момент прибытия на остановку Урге-теэ в автобусе могло быть более 30 человек.