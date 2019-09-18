Facebook создал свой "Верховный суд"

Facebook обнародовала Устав, в котором содержится подробная информация о работе этого Совета по надзору за контентом. Администрация платформы заявила, что этот орган будет укомплектован к концу 2019 года и рассчитывает привлечь к этой деятельности около 40 экспертов. Их будут назначать на три года. Каждый член Совета может оставаться на своем посту не более девяти лет. Имена членов Правления и их решения будут доступны онлайн. При этом члены Совета могут сохранить анонимность, если им будет угрожать опасность.

Члены Совета по надзору не должно иметь "конфликтов интересов, которые могут ставить под угрозу их независимое суждение и принятие решений". Они должны быть осведомлены в вопросах, касающихся технологий и цифрового контента, а также разбираться в гражданском праве, в вопросах безопасности, конфиденциальности и свободы слова.

Каждую жалобу будет рассматривать группа из пяти экспертов. Их решение будет обязательным для исполнения и должно вступать в силу как можно скорее. Единственным исключением служит ситуация, когда руководство Facebook сочтет, что восстановление контента будет означать нарушение законодательства.

Основатель соцсети Марк Цукерберг впервые заявил о планах создания подобного органа в 2018 году, отметив, что его задачей станет наблюдение за тем, чтобы администрация Facebook "выполняла свои обязанности по обеспечению безопасности". Независимый Совет призван "вселить в людей уверенность в том, что их мнения будут услышаны, и что Facebook не имеет абсолютной власти над ними".

За 15 лет существования социальная сеть неоднократно становилась объектом критики пользователей или предметом интереса властей. Так, в начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.