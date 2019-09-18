В Таллинне люди вновь выйдут на акцию с требованием повысить уровень финансирования науки

В Таллинне акция пройдет перед Банком Эстонии по адресу бульвар Эстония, 11 и 13, где правительство проведет выездное заседание и пресс-конференцию, а в Тарту — перед Министерством образования и науки по адресу Мунга, 18, сообщили организаторы BNS в среду.

Работники высшего образования обратятся к правительству с тремя требованиями: во-первых, рост финансирования науки до одного процента ВВП, во-вторых, финансирование высшего образования в размере 1,5 процента ВВП, в-третьих, гарантированный базовый доход ученых в размере половины средней зарплаты.

По словам председателя правления профсоюза Тартуского университета Рут Таммеорг, соглашение о науке не соблюдается, а теперь под угрозой оказалось и финансирование высшего образования. «Работники высшего образования не хотят возвращения платного высшего образования, сокращения объема аудиторной учебной деятельности и отправки лекторов в неоплачиваемый принудительный отпуск — все эти варианты сейчас рассматриваются в университетах», - сказала Таммеорг и добавила, что дальнейшее существование науки и качество высшего образования в Эстонии сейчас находятся в серьезной опасности.

Правительство нарушило заключенное в конце прошлого года общественное соглашение о науке. Профсоюзы, Эстонская научная палата и Эстонская молодежная академия наук объединили усилия в борьбе за выполнение соглашения о науке и улучшение условий труда академических работников.

В прошедшем в понедельник расширенном общем собрании впервые участвовали также студенты и преподаватели. Идут переговоры с союзом врачей, который также глубоко встревожен снижением качества науки и высшего образования, которое напрямую отразится на качестве здравоохранения.