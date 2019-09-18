В Нарве готовится к открытию центр по созданию спецэффектов для кино и компьютерных игр

Завершаются строительные работы в бывшем административном здании завода “Балтиец” на углу улиц Линда и Кереса в Нарве. Здесь расположатся Фонд интеграции, мужская клиника и уникальный центр Objekt, который объединит в себе инкубатор для начинающих предпринимателей и оборудованную на современном уровне студию для создания фильмов, компьютерных игр и виртуальной реальности.
От идеи до действующей фирмы
В здании еще ведутся отделочные работы, компьютерное оборудование пока не установлено. Руководитель Objekt Яна Павленкова, показывая помещения, с удовольствием отмечает, что завезли мебель, в том числе специальные столы и стулья для киберспортсменов.
В Objekt на небольшой площади собраны помещения для разных нужд. Есть отдельные кабинеты, каждый из которых сможет снять начинающий предприниматель. По словам Яны Павленковой, желающих уже столько, что все места будут быстро заняты. Бронирование станет доступно, вероятно, на следующей неделе.
Кроме отдельного кабинета, предприниматель сможет использовать коворкинг, то есть, буквально, занять на время один стол в общем зале. Рядом с кабинетами есть общий холл, где планируется зона отдыха для стартаперов и специальные “телефонные будки”, в которых можно закрыться с мобильным телефоном и звонить так, что окружающие не будут слышать разговора.
“В Эстонии осталось всего три инкубатора, - говорит Яна Павленкова. - Жизнь меняется, и мы в Нарве немножечко не успели. Нам они еще нужны, но во многих местах от них отказываются, поскольку это достаточно дорогое удовольствие. Сейчас просто переходят на офисы, где люди снимают рабочее место, а инвестиции проходят в формате акселераторов - это когда инвестор берет с начинающей фирмы часть паев и инвестирует в нее. А инкубаторы - это для самых-самых начинающих фирм.
Objekt уникален тем, что включает в себя и инкубацию, и акселерацию, и совместную работу в коворкинге и место для развития уже существующих фирм. Такого больше нет в Эстонии, мы единственные”.
Студия для фильмов и компьютерных игр
Главное, что будет в Objekt - открытый для посетителей мультимедийный центр, где можно будет создавать спецэффекты для кино и видеопродукции, компьютерные игры и программы виртуальной реальности.
По словам Яны Павленковой, сегодня информация всё чаще подается в визуальном виде - начиная от рекламы, среди которой всё больше видеорекламы, и заканчивая тем, что на больших заводах производственные процессы отображаются для персонала всё более и более наглядно, чтобы за ними удобно было следить. В мультимедийном центре будет установлено необходимое оборудование, чтобы предприниматели могли изучать, тестировать, разрабатывать свои визуальные продукты и устраивать показы для клиентов.
В этом помещении будут рабочие места для разработки приложений в сфере виртуальной реальности. Здесь же будет “зеленый экран” и видеокамеры для съемки актеров на фоне, нарисованном на компьютере. При необходимости все стены мультимедийного центра можно завесить “зелеными экранами” или, наоборот, проецировать на них изображения, с которыми человек может каким-либо образом взаимодействовать.
Также в мультимедийном центре можно будет использовать технологию захвата движения, при которой движения и мимика живого актера используются для создания анимационных персонажей. Эта технология сейчас активно применяется в кино и в индустрии компьютерных игр.
В этом же зале компьютерные игры можно будет не только создавать - здесь появится арена для киберспорта: места с мощными игровыми компьютерами для двух команд, а также дополнительные места, которые можно использовать с собственным компьютером.
С таким оборудованием, отмечает Яна Павленкова, Objekt также становится идеальным местом для проведения хакатонов - встреч, в ходе которых предприниматели и программисты в очень сжатые сроки придумывают новые продукты и создают их прототипы. С 15 по 17 ноября здесь пройдет первый хакатон для школьников.
Международная конференция на стройке
В трехэтажном здании кипит работа и, к приему гостей оно, казалось бы, еще совершенно не готово. Но первым мероприятием в Objekt будет “Рынок продюсеров” в рамках фестиваля Station Narva. Уже в пятницу здесь соберутся деятели кино, чтобы обсудить влияние на кинопроизводство новых технологий. Среди участников будут легендарный российский режиссер Александр Сокуров, известный режиссер-документалист Йоханна Шварц, панк-музыкант и журналист Джон Робб.
По словам главного архитектора Нарвы Ивана Сергеева, чтобы провести мероприятие фактически на стройке организаторам пришлось получать специальное разрешение в городской управе - ведь пока строительные работы не закончены, нет и разрешения на эксплуатацию здания. Но чтобы обсудить современное кинопроизводство, участникам все-таки не нужно будет использовать строительные каски - достаточно следить, чтобы не испачкать одежду.
Официальное открытие Objekt намечено на 4 октября, а 5 октября здесь пройдет день открытых дверей. Мультимедийный хаб занимает второй этаж здания. Его соседями будут Фонд интеграции и Дом эстонского языка на первом этаже, а на третьем - филиал Андрологического центра Клиники Тартуского университета. Здание примыкает к театральному центру Vaba Lava, и некоторые крупные мероприятия Objekt могут проводиться в многофункциональных театральных залах.