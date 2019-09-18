В Нарве готовится к открытию центр по созданию спецэффектов для кино и компьютерных игр

От идеи до действующей фирмы

В здании еще ведутся отделочные работы, компьютерное оборудование пока не установлено. Руководитель Objekt Яна Павленкова, показывая помещения, с удовольствием отмечает, что завезли мебель, в том числе специальные столы и стулья для киберспортсменов.

В Objekt на небольшой площади собраны помещения для разных нужд. Есть отдельные кабинеты, каждый из которых сможет снять начинающий предприниматель. По словам Яны Павленковой, желающих уже столько, что все места будут быстро заняты. Бронирование станет доступно, вероятно, на следующей неделе.

В мультимедийном центре Objekt ведутся отделочные работы, устанавливается мебель. ФОТО: Николай Андреев

Кроме отдельного кабинета, предприниматель сможет использовать коворкинг, то есть, буквально, занять на время один стол в общем зале. Рядом с кабинетами есть общий холл, где планируется зона отдыха для стартаперов и специальные “телефонные будки”, в которых можно закрыться с мобильным телефоном и звонить так, что окружающие не будут слышать разговора.

“В Эстонии осталось всего три инкубатора, - говорит Яна Павленкова. - Жизнь меняется, и мы в Нарве немножечко не успели. Нам они еще нужны, но во многих местах от них отказываются, поскольку это достаточно дорогое удовольствие. Сейчас просто переходят на офисы, где люди снимают рабочее место, а инвестиции проходят в формате акселераторов - это когда инвестор берет с начинающей фирмы часть паев и инвестирует в нее. А инкубаторы - это для самых-самых начинающих фирм.

Objekt уникален тем, что включает в себя и инкубацию, и акселерацию, и совместную работу в коворкинге и место для развития уже существующих фирм. Такого больше нет в Эстонии, мы единственные”.

Студия для фильмов и компьютерных игр

Главное, что будет в Objekt - открытый для посетителей мультимедийный центр, где можно будет создавать спецэффекты для кино и видеопродукции, компьютерные игры и программы виртуальной реальности.

По словам Яны Павленковой, сегодня информация всё чаще подается в визуальном виде - начиная от рекламы, среди которой всё больше видеорекламы, и заканчивая тем, что на больших заводах производственные процессы отображаются для персонала всё более и более наглядно, чтобы за ними удобно было следить. В мультимедийном центре будет установлено необходимое оборудование, чтобы предприниматели могли изучать, тестировать, разрабатывать свои визуальные продукты и устраивать показы для клиентов.

В этом помещении будут рабочие места для разработки приложений в сфере виртуальной реальности. Здесь же будет “зеленый экран” и видеокамеры для съемки актеров на фоне, нарисованном на компьютере. При необходимости все стены мультимедийного центра можно завесить “зелеными экранами” или, наоборот, проецировать на них изображения, с которыми человек может каким-либо образом взаимодействовать.