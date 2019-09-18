В августе инфляция в Эстонии была выше среднего показателя по ЕС

По данным Eurostat, в августе инфляция в еврозоне удержалась на июльском уровне в 1 процент. Средняя инфляция в странах ЕС также удержалась на июльском уровне 1,4 процента. В августе прошлого года инфляция в еврозоне составляла 2,1 процента, а в ЕС 2,2 процента.

В августе инфляция была выше всего в Румынии (4,1 процента), Венгрии (3,2 процента), Латвии и Нидерландах (3,1 процента) и Словакии (3 процента).

В Португалии дефляция составила 0,1 процента. Самая низкая в ЕС инфляция зарегистрирована в Греции (0,1 процента), Испании (0,4 процента), Дании и Италии (0,5 процента).

В августе рост цен в Литве составил 2,5 процента, в Финляндии 1,2 процента, а в Швеции 1,3 процента.