В августе инфляция в Эстонии была выше среднего показателя по ЕС

В августе инфляция в Эстонии составила 2,1 процента и была выше среднего показателя ЕС, но ниже, чем в 11 странах блока.
По данным Eurostat, в августе инфляция в еврозоне удержалась на июльском уровне в 1 процент. Средняя инфляция в странах ЕС также удержалась на июльском уровне 1,4 процента. В августе прошлого года инфляция в еврозоне составляла 2,1 процента, а в ЕС 2,2 процента.
В августе инфляция была выше всего в Румынии (4,1 процента), Венгрии (3,2 процента), Латвии и Нидерландах (3,1 процента) и Словакии (3 процента).
В Португалии дефляция составила 0,1 процента. Самая низкая в ЕС инфляция зарегистрирована в Греции (0,1 процента), Испании (0,4 процента), Дании и Италии (0,5 процента).
В августе рост цен в Литве составил 2,5 процента, в Финляндии 1,2 процента, а в Швеции 1,3 процента.
В августе на рост цен в Эстонии более всего повлиял рост цен на услуги, повысивший инфляцию в еврозоне на 0,6 процентных пункта. Влияние продуктов питания, алкоголя и табака на инфляцию составило 0,4 процентных пункта, а рост цен на промышленные товары составил 0,08 процентных пункта. Снижение цен на энергетику сократилось совокупную инфляцию на 0,06 процентных пункта.