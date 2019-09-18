В Москве проходят пикеты в поддержку Павла Устинова

У здания администрации президента России в Москве в среду, 18 сентября, проходят одиночные пикеты в поддержку Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии по обвинению в насилии в отношении представителя власти. Как сообщает корреспондент DW, сначала на акцию пришли несколько десятков человек, постепенно число участников приблизилось к ста. Большинство из них - известные или начинающие актеры и режиссеры.
Так, на акцию пришли актеры Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов, Александра Бортич, Филипп Горштейн, Александр Горчилин. Все участники выстроились друг за другом и по очереди встают у входа в администрацию с плакатом в поддержку Устинова.
16 сентября Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной протестной акции 3 августа в центре Москвы. Своей вины он не признает, заявляя, что не принимал участия в акции, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании. Защита обжаловала приговор.
Между тем, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова запросила судебное решение по делу Устинова. Она рассказала агентству "Интерфакс", что сделала это по обращению Московской Хельсинкской группы, чтобы разобраться в ситуации.