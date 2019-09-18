Эксперты назвали самые грязные города Европы

Экологический портал «Зеленые зоны» назвал самые грязные европейские города. Чтобы составить черный список, его эксперты определили уровень содержания в воздухе оксида азота, пишет Turizm.ru. Именно это вещество выделяется при работе ТЭЦ, двигателей автомобилей и некоторых других процессах. Оксид азота в свою очередь становятся причиной образования кислотных дождей. Его высокое содержание в атмосфере вызывает у человека заболевания верхних дыхательных путей, бронхит, воспаление легких и может приводить к обострению некоторых хронических болезней.

Согласно отчету портала, худший результат показал французский Лион. Концентрация оксида азота в городском воздухе составила 216мкг/м³. Для сравнения, в среднем в Европе максимальная годовая величина составляет всего 40 мкг/м3. Врачами установлен максимальный предел, который не причиняет вред здоровью человека — это 200 мкг/м3. Ввиду неудовлетворительной экологической ситуации, в настоящее время в Лионе установлено временное ограничение на движение автомобильного транспорта.