Ср, 18.09.2019
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  • Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался после продолжительной болезни

Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался после продолжительной болезни

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" голландец Фернандо Риксен, страдающий неизлечимым заболеванием, провел прощальный матч, в котором приняли участие его друзья и одноклубники.

ФОТО: MARCO DE SWART/AFP

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет после продолжительной болезни, сообщает Championat.com.

«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц.

Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать. За «Зенит» Риксен выступал в период с 2006 по 2009 год. С сине-бело-голубыми он успел завоевать четыре трофея, став чемпионом России и выиграв Суперкубок страны, а также став обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

В ходе своей карьеры Фернандо также выступал за «Фортуну», «АЗ» и «Рейнджерс».

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