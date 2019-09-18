Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался после продолжительной болезни

Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц.

Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать. За «Зенит» Риксен выступал в период с 2006 по 2009 год. С сине-бело-голубыми он успел завоевать четыре трофея, став чемпионом России и выиграв Суперкубок страны, а также став обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.