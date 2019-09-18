Русская эмигрантка, ставшая капралом Британской армии: пусть мой мужик сидит дома с детьми, а я буду работать

Наталья родилась в Узбекистане, после распада Советского Союза ее отец, программист по специальности, перевез семью сначала на Мальту, а затем в Великобританию. Наташа русский язык не забыла, но признается, что думает на английском. По-русски она говорит с небольшим акцентом. «В Великобритании у меня русскоговорящих друзей нет, последний раз я так много, как в Эстонии, говорила на русском, когда была у родственников в России в 2015 году», – улыбается Наташа.

– Как вы попали на службу в армию Великобритании?

– Я работала в компании, которая занималась организацией мероприятий в Лондоне – всякие крутые вечеринки, свадьбы. Моим последним проектом в той компании стала организация свадьбы Элтона Джона в 2014 году. Но однажды я просто увидела рекламу армии по телевизору и подумала: «Как круто!». Пошла служить как резервист. Мне очень понравилось, и я захотела получить звание офицера, но провалила экзамен, и мне сказали, что нужно ждать год, чтобы пересдать его. Тогда я пошла служить в регулярную армию рядовой. Мне было 25 лет.

– Вы променяли алкоголь и вечеринки на армию?

– Да. Моя мама была в шоке. Я думаю, мне просто очень хотелось приключений и путешествий.

– Скорее всего, зарплата организатора выше, чем у военного?

– Конечно. Мне платили 20 фунтов в час, а работала я по 12 часов. Я была на самых крутых вечеринках и постоянно встречала звезд. Мне нравилась моя работа, но я хотела большей дисциплины в жизни.

– Перед тем как поступить на службу у вас была необходимая физическая подготовка?

– Нет. Пришлось упорно тренироваться. В итоге я стала военным полицейским. (Наталья указывает на берет темно-синего цвета — отличительный знак военной полиции Великобритании). Вообще берет красный, но он привлекает слишком много внимания, и в обычные дни в городе мы носим темно-синий.

– Как к вам в армии отнеслись мужчины, когда вы пошли служить?

– Сейчас женщины-военные – это уже нормально. В 2018 году женщинам впервые разрешили вступать в ряды любых британских войск. Ко мне относились хорошо, в британской армии с этим все строго – никакого буллинга, никакой дискриминации. Мужчины ведут себя со мной правильно, но я знаю, что про себя многие думают «ты не мужик, ты не как мы». У нас еще и физические стандарты разные для мужчин и женщин, мужчины все-таки быстрее немного.

– Ну это неудивительно, все-таки мы же совершенно разные на физическом уровне.

– Вот вы это говорите, а у меня в голове сидит: «Ну если мужики так могут, я тоже могу».

– Почему вам важно это доказать?