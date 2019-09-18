Хельме не считает ложью свои слова о пятитысячной враждебной колонне русскоязычных

Если во время выборов президента в 2016 году нынешний глава МВД Март Хельме утверждал, что в Эстонии существует пятитысячная враждебная к Эстонии русскоязычная колонна, то на инфочасе Рийгикогу в среду он заявил, что не лгал тогда.
По словам Хельме, одна из главных задач подчиняющегося ему министерства — установить, кто и в какой мере враждебно настроен к Эстонии и насколько они организованы.
«Тогда (в 2016 году — BNS), когда я произнес эту цитату, я был не в той позиции, что сейчас, и я использовал визуальную оценку», — сказал Хельме. Теперь, по его словам, у него как министра внутренних дел появилась возможность пообщаться с представителями соответствующих правозащитных учреждений и он может сказать, что они справляются со своей работой и можно не беспокоиться, что настроенные против Эстонии лица способны сейчас к организации на том уровне, где они представляли бы опасность для конституционного порядка Эстонии.
В то же время, Хельме заявил, что относящиеся к безопасности нюансы являются государственной тайной и он не уполномочен говорить об этом в парламенте. Тем не менее, он заявил, что если он в 2016 году утверждал, что в Эстонии существует пятитысячная враждебная к Эстонии колонна, эти слова нельзя назвать ложью.