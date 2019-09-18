Хельме не считает ложью свои слова о пятитысячной враждебной колонне русскоязычных

«Тогда (в 2016 году — BNS), когда я произнес эту цитату, я был не в той позиции, что сейчас, и я использовал визуальную оценку», — сказал Хельме. Теперь, по его словам, у него как министра внутренних дел появилась возможность пообщаться с представителями соответствующих правозащитных учреждений и он может сказать, что они справляются со своей работой и можно не беспокоиться, что настроенные против Эстонии лица способны сейчас к организации на том уровне, где они представляли бы опасность для конституционного порядка Эстонии.