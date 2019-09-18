Kia решит дальнейшую судьбу модели Stinger

В разговоре с журналистами на Франкфуртском автосалоне главный дизайнер Kia Грегори Гийом заявил, что он не уверен в том, что дела Stinger идут настолько хорошо, как надеялись в компании. «Мы рассчитывали добиться успеха с этой моделью и возлагали на нее большие надежды, – пояснил он. – Но я надеюсь, что Stinger дадут второй шанс».

Гийом привел в пример Audi, которой потребовалось выпустить три поколения A8, чтобы модель получила всеобщее признание и составила достойную конкуренцию BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class.

Проблемы Kia Stinger связаны не с его дизайном, который был разработан европейской студией, полагает топ-менеджер. Он связывает неустойчивые позиции модели с ее высокой ценой: например, в Германии стоимость лифтбека стартует от 44 490 евро, а в Австралии – от 45 000 евро.