Kia решит дальнейшую судьбу модели Stinger

Спрос на автомобиль Kia Stinger в ряде стран не оправдывает ожидания автопроизводителя – например, в Австралии продажи составляют лишь половину от прогнозируемого объема, передает местное издание Сar Аdvice. В связи с этим в Kia могут пересмотреть концепцию модели, когда придет время выпускать второе поколение. Например, сделать Stinger полностью электрическим, пишет Motor.
В разговоре с журналистами на Франкфуртском автосалоне главный дизайнер Kia Грегори Гийом заявил, что он не уверен в том, что дела Stinger идут настолько хорошо, как надеялись в компании. «Мы рассчитывали добиться успеха с этой моделью и возлагали на нее большие надежды, – пояснил он. – Но я надеюсь, что Stinger дадут второй шанс».
Гийом привел в пример Audi, которой потребовалось выпустить три поколения A8, чтобы модель получила всеобщее признание и составила достойную конкуренцию BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class.
Проблемы Kia Stinger связаны не с его дизайном, который был разработан европейской студией, полагает топ-менеджер. Он связывает неустойчивые позиции модели с ее высокой ценой: например, в Германии стоимость лифтбека стартует от 44 490 евро, а в Австралии – от 45 000 евро.
Ранее эксперты страховой компании Hagerty высказали предположение о том, что Kia Stinger может в будущем стать коллекционной моделью. Главный вопрос в том, сможет ли марка, которая совсем недавно была практически никем, действительно сделать автомобиль, который будет иметь коллекционную ценность.