Разгневанные зоозащитники злы на Selver и режут свои карты клиентов

В рамках кампании зоозащитники опубликовали видео, на котором клиент режет Partnerkaart. По словам представителей «Невидимых животных» им поступили десятки пободных видео, как от их добровольцев, так и фанатов. Цель кампании — побудить Selver отказаться к 2025 году от продажи яиц содержащихся в клетках кур, пишет Postimees.

Помимо видео организация «Невидимые животные» также собирает подписи под соответствующей петицией, а также еженедельно выходят на протесты Таллинна и Тарту.

«На странице Kaubamaja Grupp сказано, что в числе их основных ценностей — ответственность, честность, прозрачность и благонадежность. Предприятие, в котором заявляют о таком, должно доказать наличие этих ценностей и своими действиями», – говорит руководитель корпоративных отношений организации «Невидимые животные» Сирли Мерикюлль. Она отмечает, что Kaubamaja Grupp отказался от переговоров с зоозащитниками.